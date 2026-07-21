$!Viejo álamo cae sobre el Bulevar Rosales, en Los Mochis y provoca daño en dos vehículos

LOS MOCHIS._ Las condiciones climáticas registradas la tarde de este martes cobraron factura en el sector sur de la ciudad, donde la caída de un viejo álamo no solo dejó cuantiosos daños materiales en dos vehículos en circulación y estacionamiento, sino que activó un operativo de emergencia de alto riesgo debido a la presencia de un enjambre de abejas.
El suceso tuvo lugar sobre el concurrido Bulevar Antonio Rosales, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Plutarco Elías Calles y Vicente Lombardo Toledano, colindante con la colonia Margarita.
De acuerdo con los reportes, el colapso ocurrió de manera repentina cuando las rachas de viento y la precipitación pluvial reblandecieron las raíces y estructura de un gigantesco álamo donde un enorme brazo se desprendió por completo, cayendo de forma directa sobre la carpeta asfáltica y la acera.
Las unidades involucradas que sufrieron daños considerables fueron un Toyota Corolla de color gris el cual terminó con la cajuela y el parabrisas trasero completamente destruidos al encontrarse estacionado sobre la banqueta y un Honda Accord de color blanco el cual recibió el impacto directo en el cofre y la zona frontal mientras su conductor transitaba por la vialidad en ese preciso instante.
El estruendo del colapso alertó a vecinos y automovilistas. Sin embargo, la situación escaló rápidamente a peligro latente cuando las ramas golpearon un panal natural que albergaba el árbol. Decenas de abejas, alteradas por el impacto, salieron en defensa de su colmena y comenzaron a dispersarse por el perímetro, picando a varios de los presentes.
Una conductora que acababa de bajar de su vehículo fue alcanzada por los insectos; no obstante, los paramédicos determinaron en el sitio que sus heridas no ameritaban el traslado hospitalario.
Tras recibir el reporte al número de emergencias 911, las corporaciones de auxilio no se hizo esperar en el lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes despegaron a los elementos equipados para neutralizar la amenaza del enjambre y proceder al corte y retiro de las ramas que bloqueaban parcialmente los carriles de circulación.
Protección civil evaluó el estado del resto del árbol para descartar riesgos adicionales de derrumbe en la zona peatonal.
Por su parte los elementos de Tránsito Municipal abandero el área afectada, desvió el flujo vehicular para evitar embotellamientos y realizó el peritaje de ley para deslindar responsabilidades sobre los daños a los automóviles.
Tras varios minutos de intensas labores, las autoridades lograron restablecer el orden y la seguridad en el bulevar Antonio Rosales, cerrando el incidente sin saldo de personas heridas de gravedad, pero dejando en evidencia la vulnerabilidad del arbolado urbano ante la temporada de lluvias.