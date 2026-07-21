$!Viejo álamo cae sobre el Bulevar Rosales, en Los Mochis y provoca daño en dos vehículos

LOS MOCHIS._ Las condiciones climáticas registradas la tarde de este martes cobraron factura en el sector sur de la ciudad, donde la caída de un viejo álamo no solo dejó cuantiosos daños materiales en dos vehículos en circulación y estacionamiento, sino que activó un operativo de emergencia de alto riesgo debido a la presencia de un enjambre de abejas. El suceso tuvo lugar sobre el concurrido Bulevar Antonio Rosales, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Plutarco Elías Calles y Vicente Lombardo Toledano, colindante con la colonia Margarita.

De acuerdo con los reportes, el colapso ocurrió de manera repentina cuando las rachas de viento y la precipitación pluvial reblandecieron las raíces y estructura de un gigantesco álamo donde un enorme brazo se desprendió por completo, cayendo de forma directa sobre la carpeta asfáltica y la acera. Las unidades involucradas que sufrieron daños considerables fueron un Toyota Corolla de color gris el cual terminó con la cajuela y el parabrisas trasero completamente destruidos al encontrarse estacionado sobre la banqueta y un Honda Accord de color blanco el cual recibió el impacto directo en el cofre y la zona frontal mientras su conductor transitaba por la vialidad en ese preciso instante. El estruendo del colapso alertó a vecinos y automovilistas. Sin embargo, la situación escaló rápidamente a peligro latente cuando las ramas golpearon un panal natural que albergaba el árbol. Decenas de abejas, alteradas por el impacto, salieron en defensa de su colmena y comenzaron a dispersarse por el perímetro, picando a varios de los presentes.