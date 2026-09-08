$!Vinculan a proceso a Gerardo Vargas por caso Extratimex; el ex Alcalde de Ahome acusa cacería política

LOS MOCHIS._ Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra del ex Alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, y un grupo de ex funcionarios de su administración, al encontrar elementos suficientes para investigarlos por presuntas irregularidades en la contratación de una empresa externa para el cobro del impuesto predial.

El centro del debate judicial es el contrato otorgado a la firma Extratimex, a la cual se le concesionó la recuperación de la cartera vencida del municipio.

La Fiscalía basa su acusación en las proyecciones del contrato: al tomar como referencia una deuda total de 2 mil 677 millones de pesos y acordar una comisión del 35 por ciento para la empresa, el ente investigador calcula una contraprestación de hasta 937 millones de pesos. Bajo esta lupa, la representación social argumenta que el monto obligaba al Ayuntamiento a realizar un procedimiento de contratación completamente distinto al que se ejecutó.

Durante el proceso, el equipo legal de Vargas Landeros desestimó los señalamientos de la Fiscalía al calificar la cifra de los 937 millones como un escenario irreal e hipotético. Los abogados demostraron que el Ayuntamiento de Ahome únicamente erogó 1.5 millones de pesos a favor de Extratimex, pago que correspondió de manera estricta al dinero que la empresa logró ingresar efectivamente a las arcas municipales.