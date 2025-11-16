Violencia en el ‘Triángulo Dorado’ desplaza a 750 personas, confirma Alcalde de Badiraguato

Alrededor de 750 personas, es decir, al menos 250 familias, fueron desplazadas de comunidades ubicadas en el llamado Triángulo Dorado luego de los acontecimientos de violencia ocurridos en semanas recientes, confirmó el Alcalde de Badiraguato.

José Paz López Elenes aseguró que, aunque la zona se encuentra “tranquila” actualmente, todavía persisten comunidades con poca población debido al éxodo forzado.

Los incidentes, explicó, ocurrieron en las comunidades de Huixiopa, La Tuna, La Palma y Arroyo Seco, perteneciente a esta zona serrana conocida como el Triángulo Dorado, región comprendida entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, y que es identificada desde los años 80 como un área de cultivo de mariguana y amapola.

El Presidente Municipal señaló que, tras los hechos, la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ejército permitió estabilizar la situación.

“Tenemos alrededor de 750 desplazados, que son 250 familias aproximadamente”, afirmó.

“Tuvimos acontecimientos en semanas atrás en una región serrana que tenemos nosotros y que se conoce como Triángulo Dorado, justamente. Ahí se presentaron incidentes pero gracias a los esfuerzos de trabajos compartidos y de estrategia que tiene el Gobierno del Estado con el Ejército se lograron resolver”.

El Alcalde de Badiraguato detalló que muchas familias desplazadas permanecen en la cabecera municipal, mientras que otras se encuentran en Culiacán.

“Tenemos alrededor de 37 familias aquí, [y el resto] en Culiacán. [Las 37 familias] son alrededor de unas unas 300 personas”, indicó.

López Elenes aseguró que el Ayuntamiento mantiene comunicación permanente con las personas desplazadas y que, a través del DIF, se entregan alimentos, apoyos médicos y espacios de convivencia para niñas y niños, quienes, afirmó, están inscritos en escuelas locales.

“Los niños no tienen por qué dejar de ir a la escuela”, expresó.

Además, aseguró que desplazados se han incorporado a trabajos en negocios locales.

“Estamos atentos a ellos para que ellos estén aquí socializando. Algunos de ellos ya se encuentran trabajando en los negocios locales y eso es parte de la incorporación que están haciendo la sociedad”, mencionó.

Sobre el retorno, el Alcalde explicó que algunas familias han regresado a sus comunidades, otras lo están considerando y otras más prefieren permanecer en Badiraguato o Culiacán.

“Eso es lo que ellos decidan. Nosotros vamos a apoyar como Gobierno municipal porque además tenemos el apoyo del Gobernador para atender desplazados”, apuntó.

Por tratarse de una estrategia nacional, el municipio no cuenta con información sobre el número de elementos de seguridad desplegados en la zona, señaló.

“A nosotros no nos informan cuántos elementos son los que vienen a hacer operativo. Ellos lo manejan de una estrategia nacional junto con el estado”.

Desde septiembre de 2024, Sinaloa enfrenta una crisis de seguridad derivada de una pugna del Cártel de Sinaloa que se ha extendido a diversos municipios.

Hasta la fecha, el estado acumula 2 mil 334 asesinatos y 2 mil 786 personas privadas de la libertad de acuerdo con cifras de las autoridades recopiladas por Noroeste.