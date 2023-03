En el cuarto hace calor. Aunque el sol no entra, pues no hay ventanas, la falta de ventilación lo convierte en un espacio sofocante en el que se le tiene que exigir a la respiración un esfuerzo extraordinario para no ahogarse.

El cuarto es principalmente de madera y lámina de aluminio, pero también hay pedazos de pared que son de bolsa de basura y de costal usado.

Son seis metros cuadrados y funcionan como habitación y cocina. Aquí viven Fabián y sus dos hermanos.

El baño es compartido, tanto el inodoro como la ducha son comunes para toda la cuartería.

El espacio en donde vive Fabián tiene otros nueve cuartos en los que viven en promedio dos personas en cada uno, pero hay quienes no alcanzaron cuartos y viven en casas de campaña en el mismo complejo.

Fabián viajó con un grupo de hombres desde su hogar en la sierra de Chihuahua pues le fue ofrecida la oportunidad de un trabajo en Sinaloa. Así llegó con sus hermanos a la comunidad de Juan José Ríos hace ya seis meses.

Ahora Fabián recoge papa en jornadas de sol a sol, pues el sueldo depende de la cantidad de arpillas armadas y entregadas, cada una se paga en 8 pesos. Un buen día de trabajo se pueden ganar hasta 80 pesos.

Noroeste: ¿De dónde vienes?

Fabián: ¿Yo?

Sí.

De Chihuahua.

¿Cuándo llegaste?

No sé qué mes era, no me acuerdo. Pero ya son seis meses.

Fabián tiene luz eléctrica con la que enciende el foco que ilumina todo el cuarto y que tiene que estar encendido todo el día para luchar pobremente con la oscuridad del cubo de paredes hechizas.

Tiene agua potable, pero esta viene y va, y para poder asearse la almacena en cubetas sin tapadera que coloca a un lado del lugar en el que duerme. Tiene un lugar dónde dormir, es un colchón que está sobre el piso y tiene dos cobijas que comparte con sus dos hermanos. Todos duermen juntos.

Fabián no sabía que el sábado una bebé murió en el mismo espacio habitacional en el que él vive, tampoco entendía porqué había médicos y funcionarios estatales interesados en hablar con él.