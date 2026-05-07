Yeraldine Bonilla acude a Los Mochis a supervisar atención tras incendio

Yeraldine Bonilla Valverde, Gobernadora interina de Sinaloa, se trasladó este jueves hasta Los Mochis, Ahome, donde se registró un incendio en Plaza Fiesta Las Palmas.

Confirmó además que el siniestro dejó, hasta el momento, cinco personas fallecidas, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado.

La Mandataria estatal arribó a Ahome alrededor de las 22:00 horas para reunirse con familiares de las víctimas y supervisar la atención médica a personas lesionadas.

Informó que al menos cuatro personas permanecían hospitalizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Los Mochis tras resultar afectadas por el incendio.

“Venimos con las familias a solidarizarnos con ellos y brindarles todo el apoyo del Gobierno del Estado”, expresó.

“Los datos que me ha confirmado la Fiscalía del Estado son que tenemos, al momento, cinco personas fallecidas ya confirmadas por la Fiscalía; no tenemos todavía el total de personas lesionadas en hospitales.

“Todavía a mí no me han confirmado que hay lesionados en hospitales privados, pero sí tenemos familiares en hospitales privados, las familias van a contar también con el apoyo de Gobierno del Estado”.

Bonilla Valverde señaló que cuerpos de emergencia y Protección Civil permanecerán en la zona hasta que el incendio quede completamente sofocado.

Indicó también que el fuego se encontraba controlado en un 95 por ciento al momento de su visita.

“Permanecer aquí en Ahome hasta que se termine el incidente, el fuego que aún me comentaba que está en un 95 por ciento ya en extinción y aquí seguiremos apoyando a todas las familias”.

Sobre las causas del incendio, explicó que peritos de la Fiscalía ya realizan investigaciones dentro de la plaza comercial para determinar qué originó el fuego.

“Aún no se sabe cómo sucedió, pero ya están los peritos haciendo sus trabajos”, declaró.

La Gobernadora interina agregó que, aunque regresaría esta misma noche a Culiacán, dejará un equipo de atención integral en Los Mochis para apoyar a las familias afectadas.

Asimismo, informó que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó el envío de apoyo federal a Ahome a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con el Gobierno federal, se desplegó una Misión ECO para apoyar en la atención de la emergencia y mantener coordinación con autoridades estatales y municipales.

La tragedia causó conmoción en Los Mochis, especialmente tras confirmarse la muerte de Estefanía y su hija Mirna Leticia, quienes quedaron atrapadas durante el incendio.

José, yerno y esposo de las víctimas, respectivamente, sufrió quemaduras al intentar rescatarlas entre las llamas.