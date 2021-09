$!‘Nos hace falta el agua para echarle al baño, para bañarse’, dicen vecinos que abren registros de Telmex

“Cuando no hay agua abrimos y sacamos agua para que la gente se beneficie, bastante gente ha venido porque les hace falta para echarle el agua al baño, que para bañarse y todo, está limpiecita el agua, es una pila de concreto y esa agua se filtra por eso está limpia, el agua está dulce, porque el agua el concreto la filtra, está limpiecita”, dijeron vecinos como Javier Ávalos.

Por ello ahí desde el lunes abrieron los registros ubicados en la Avenida Insurgentes, como lo hacen cada que no hay agua para abastecerse del vital líquido.

Y es que dijeron que ya tienen más de cuatro días que en esa colonia no tienen el servicio de agua potable, como en todas partes de la ciudad.

Algunos más enfatizaron que no se debe tomar esa agua para no enfermarse.

“Era la una de la mañana y la gente abriendo para el baño, de hecho le levantamos ahí, la gente tomando y ahí también, es como un aljibe como de un metro y medio al cuadrado y bien profundo, pero nos sirve para bañarse, nada más para el baño, y ahorita hablamos, me dieron un teléfono de dónde pedir apoyo de agua y hablé y dijeron que nos van a traer, de Bienestar Social”, nos dijeron que estuviéramos listas con botes”, dijo Angélica Guzmán, entre otras vecinas.

“Ni siquiera se asoma para acá la Jumapam, nada más para cobrar los recibos, no hay agua y le llega a uno ‘cargado’, en al pago del agua vienen y traen hasta unos fierros para que el que no quiere pagar le cortan el agua, pero para esto no hay ninguno que venga a prometer siquiera, nada, andan de ‘vacaciones’“.

Enfatizaron que personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán no les ha llevado agua en pipas, ni siquiera se ha asomado.

“La gente la está ocupando (el agua) para lavar los pisos y esas cosas, yo me bañé con ésta, no está hedionda (con malos olores) el agua, también para lavar los trastes, estamos saque y saque, allá en la Casa Hogar también había un pozo y lo abrimos y también sacamos mucho, nada más que allá en la Casa Hogar ya se acabó el agua, estaba saliendo ya puro lodo, es una pila muy grandota, ya se secó allá, es que tienen tres días acarreando de ahí”.

“Todavía hay, es de la lluvia, ahí se concentra en la lluvia, esos cables son de teléfono, ya están cubiertos, no pasa nada, están forrados, no hay peligro que vaya a dar un toque o algo”, precisó uno de los vecinos.

“Porque el Presidente no manda pipas ni nada, no se ha ganado su bono, ...de ahí hemos abierto esto (los registros) para sacar para el baño cuando más, para tomar no, para tomar allá venden en la Alarcón”, añadió una de las personas consultadas.

Algunos compran agua en garrafones para tomar y hacer la comida, añadió tras manifestar que el personal de la Jumapam debería distribuir agua en pipas sin que se le diga que lo haga, pues se supone que son gente que ha estudiado y sabe qué hacer.

La señora Gloria Hernández también pidió que la Jumapam distribuya agua en pipas.

“Deberían de mandar una pipa, oiga, porque uno que no puede acarrear imagínese, ayer yo le hablé a un señor que vendía agua purificada y me dijo ahorita vengo y ya no volvió”, añadió la señora Hernández mientras sacaba agua de un registro de Telmex en la colonia Constitución la mañana de este martes.

“Ahorita para el baño de perdida, para echarle al baño; estaba yo comprando garrafones para el baño, pero ya no entraron, ya tenemos como 5 días sin agua, dicen que hasta el viernes (se normalizará el abasto de agua)”, mientras de perdida esto para echarle al baño”.