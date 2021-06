$!‘Olvida’ pasar camión de la basura por La Foresta

“Debe pasar los días lunes, miércoles y viernes, hoy es miércoles y no ha pasado, ya hoy se cumple una semana que no pasan los de la basura, es muy pésimo el servicio”, asegura Georgina López.

Aseguran que los días que debería pasar el camión recolector de basura son lunes, miércoles y viernes, pero por el pésimo servicio ya no saben cuándo sacar la basura.

“Uno saca su basura el día que debe pasar el camión que son lunes, miércoles y viernes, pero no pasan, el pasado miércoles creo que pasaron pero en un carro de volteo pero ya no han vuelto, no se vale”.

Los cerros de basura permanece en bolsas en las banquetas de los domicilios y en los árboles y vehículos, y ya ni los animales se acercan por los olores fétidos que expiden.