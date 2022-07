Sano y salvo (2)

Los doctores Juan Gérvas y Mercedes Pérez Fernández cuestionan el modelo de salud de la sociedad desarrollada basado en una práctica preventiva que ocasiona graves riesgos sobre las personas sanas. https://efesalud.com/j-gervas-y-m-perez-no-podemos-aspirar-a-una-prevencion-que-evite-todo/

Estas ideas las recogen en el libro Sano y salvo y hablan de ello para EFEsalud:

- Entonces... ¿la prevención no es tan eficaz como pensamos y sí peligrosa para la salud?

Tiene una parte beneficiosa. Las primeras vacunas... como la de la rabia. Ahora prevenimos enfermedades que no es necesario prevenir y con lo que hacemos más daño. Conviene ver la prevención con precaución y ser críticos porque no siempre es conveniente ni necesaria. Y cuando se pierden los límites y se convierte en algo que promete lo imposible se convierte en algo muy peligroso.

‘Pornoprevenció’ es un término (utilizado por el escritor y periodista Vicente Verdú) en el que se aspira a vivir sin ningún riesgo y eso es aburrido. Vivir es correr riesgos y en eso está el disfrute de la salud. Pero también hay peligros. No se puede vivir sin ninguna incertidumbre y en ello hay que encontrar alguna alegría y satisfacción. No podemos aspirar a una prevención que evite todo, ni podemos ver la enfermedad y la muerte como un fracaso de la prevención. Se pueden prevenir algunos tipos de muerte pero acabaremos muriendo por otras causas, los cuerpos encuentran la forma de morir.

- Reivindican morir con salud. ¿Es eso posible?

Enfrentarse a la muerte con dignidad, con tranquilidad, con el control de los síntomas (dolor, vómitos, estreñimiento, insomnio). Si todo eso se controla se puede morir con la sensación de que el tiempo se cumple, que hemos cumplido la misión que hemos tenido en la vida. Pero se alarga mucho el sufrimiento y hay que ejercer la “ética del basta ya”, del “ya no se hace nada más”. Dejemos de luchar contra la muerte porque hay que aceptarla y uno, entonces, recobra un montón de salud, la oportunidad de que un acto importante de la vida no se convierta en miserable. Existe un encarnizamiento terapéutico que hay que evitar, es la propia familia del paciente la que lo pide.

- En ‘Sano y salvo’ critican que los distintos actores sanitarios llegan a crear ‘enfermedades imaginarias’.

El afán de los pacientes, de los negociantes, de los médicos, de los académicos, de los políticos... llega a crear enfermedades imaginarias. Un ejemplo es la andropausia: un negocio que vende la testosterona en crema. Eso es una enfermedad falsa. Es cierto que en los hombres va disminuyendo la testosterona que tienen en sangre pero... bien dice el refrán: ‘Antes pierde el hombre el diente que la simiente’. Esa testosterona (crema) es peligrosa, no mejora la actividad sexual y aumenta el peligro de insuficiencia cardiaca o cáncer de próstata. Es un negocio tóxico. Y es parecido a la menopausia y al tratamiento con hormonas que conlleva riesgo de infarto y cáncer de mama.

- Entonces...¿nunca recetaría un tratamiento hormonal sustitutorio?

En Medicina no existe el ‘nunca jamás’. Si se tiene menopausia precoz por algún problema, recetaría el tratamiento hasta la edad de la menopausia. A los varones que por enfermedad tienen problema con la testosterona se la recetaría.

- También rechazan el someterse periódicamente a una citología, si no es necesario.

Existe desconocimiento de la ciencia en España ya que nunca ha habido ninguna duda de que la citología de cuello de útero para el cáncer era innecesaria.

La probabilidad de que la citología sea anormal en falso es enorme, y tiene que ver con la baja frecuencia del cáncer de cuello de útero en España. Es decir, al hacer la citología, salvo en grupos especiales de mujeres como presas, drogadictas y prostitutas, la posibilidad de encontrar anomalías falsas es grandísima, con el consecuente coste en sufrimiento hasta que se aclara, a veces incluso se puede llegar a perder el útero y quedar estéril.

Los chequeos no son necesarios y no se asocian a la mejora de la salud, ni disminuyen su mortalidad.Si una mujer ha tenido tres citologías normales seguidas, la probabilidad de tener cáncer de cuello de útero es nula. Se puede hacer, por tanto, una cada tres años.

En el sistema sanitario el cribado de cuello de útero no es un programa de población. Un programa de diagnóstico precoz del cáncer de cérvix tendría un bajo rendimiento porque la frecuencia de la alteración preclínica detectable es, en España, mucho menor que la que se da en otros países. Y lo que es peor, la elevada proporción de falsos positivos comporta un incremento de los efectos indeseables derivados de la intervención diagnóstica que debe practicarse a todas las mujeres positivas.

- ¿Qué opinan entonces de la vacuna del papiloma humano?

No cumple ningún criterio y ahora no existe evidencia. Se está poniendo una vacuna experimental con una efectividad del 17 por ciento, sin efectividad en las mujeres que ya han tenido relaciones sexuales. Es un experimento que está costando mucho dinero y muchos daños y si su inmunidad no dura 30 años vamos a tener problemas cuando estas niñas sean mayores.

- ¿Tampoco ven necesario la autoexploración de mama o medir el colesterol?

La autoexploración no disminuye la mortalidad ni mejora el pronóstico del cáncer de mama. Y dobla el número de biopsias e intervenciones. Hace mucho daño. Este es un mensaje científico y nosotros tardamos décadas en hacer esas afirmaciones, hasta tenerlas.

La sociedad está influida por un sector fanático de la prevención y parece que eso es lo normal. Pero la postura intermedia suele ser la más prudente. No estamos contra las vacunas, pero de ahí a que todas sean buenas es otra cosa.

Respecto al colesterol: si tiene un infarto, angina... le recetamos estatinas porque son beneficiosas, pero de ahí a que la gente no coma huevos, no tiene nada que ver. Es fanatismo preventivo a costa de la salud y del bolsillo de las personas. Hay quienes nos pueden ver muy radicales en el sentido de pedir prudencia, pero desde el punto de vista ético pedimos una actitud intermedia. No somos alternativos, somos científicos, muy rigurosos. Hay una epidemia de miedo que se transmite a la sociedad. Hay que ser feliz y disfrutar de la vida.

- La sanidad está viviendo ajustes y recortes en mitad de una grave crisis económica. ¿Qué opinan de esta situación?

Es cierto que el sistema sanitario podría producir mucha más salud con menos gasto, pero eso exige la reforma del sistema público de cobertura universal, no la copia del modelo de Estados Unidos que es lo que se está haciendo aquí. Mucho de lo que hay detrás de la privatización en España es corrupción. Algunos servicios que con buena lógica se pueden privatizar o reducir en España no se van a poder tocar porque vamos a entrar en un proceso de irracionalidad ya que la gente se va a oponer a cualquier cambio, aunque sea positivo. No están podando, están talando.

En Estados Unidos se gasta en salud más que en ningún país del mundo y viven menos años, incluidos los ricos, y tienen más enfermedades evitables. Si ese es el modelo a seguir, es lamentable porque va a disminuir la salud, en especial de los más frágiles: desempleados, niños y ancianos. Es como cortar la pierna a una persona que tiene anginas.