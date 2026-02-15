Escarbando, casi literal, en busca de información: documentar la tragedia de las fosas clandestinas

En todos estos días, del asunto de la búsqueda de los trabajadores mineros y las fosas clandestinas, sólo han sido emitidos dos comunicados de la Fiscalía General de la República, uno de la Fiscalía estatal, y una o dos declaraciones de la titular de ésta última. Lo que hacemos es que estamos en campo allá en Concordia, con un equipo de dos o tres de nuestros periodistas, pero al mismo tiempo, desde Mazatlán y Culiacán monitoreamos a las autoridades para cuando emitan comunicados, que en realidad, como ya dijimos, han sido escasos.

En una de las coberturas más largas y continuas que hemos realizado en los últimos años fuera de Mazatlán y Culiacán, ayer sábado cumplimos 10 días de presencia en tiempo real en campo para dar seguimiento a la ubicación de fosas clandestinas en la zona rural del municipio de Concordia

Fotos, videos, transmisiones en vivo es lo que nuestros reporteros y fotógrafos han estado documentando para dejar constancia de lo que en esa zona del estado ocurre ahora.

Ya desde hace 15 días empezamos a ir a Concordia, precisamente en cuanto se desplegó el operativo de las fuerzas federales en la región, pues anteriormente, sin vigilancia, para nosotros era prácticamente imposible movernos por la región, por el riesgo que representa.

Así que quisimos aprovechar el despliegue federal para poder acudir a la región, y lo hicimos ya de manera diaria desde que detectaron las fosas clandestinas, hace 10 días.

Hemos estado documentando cómo escarban en el terreno y nosotros, literal, escarbando por datos, por información.

En el lugar de las fosas nadie informa nada, ahí sólo documentamos lo que vemos, y, cuando hay presencia de buscadoras, recolectamos sus declaraciones, pero en realidad no fluyen datos concretos.

En todos estos días, del asunto de la búsqueda de los trabajadores mineros y las fosas clandestinas, sólo han sido emitidos dos comunicados de la Fiscalía General de la República, uno de la Fiscalía estatal, y una o dos declaraciones de la titular de ésta última.

Lo que hacemos es que estamos en campo allá en Concordia, con un equipo de dos o tres de nuestros periodistas, pero al mismo tiempo, desde Mazatlán y Culiacán monitoreamos a las autoridades para cuando emitan comunicados, que en realidad, como ya dijimos, han sido escasos.

En el primer punto donde detectaron una fosa, entre los poblados de El Verde y Zavala, las corporaciones establecieron un perímetro y bloquearon el acceso al camino desde unos kilómetros antes.

En esa zona, geográficamente no se puede acceder por otro lado ni podemos visualizar desde lejos, por lo que vamos hasta el punto del bloqueo y esperamos ahí durante horas para documentar lo qué pasa, lo que vemos, sobre todo, por ejemplo, cuando entra y sale la unidad del Semefo, del Servicio Médico Forense, que es señal inequívoca de que hay traslado de cuerpos o de restos humanos.

También acompañamos ahí a los colectivos de buscadoras o familiares de desaparecidos, que se acercan en busca de información.

Esta semana se detectó un segundo punto de fosas, a unos kilómetros de la primera, y en este, aunque también hay cerco de seguridad, geográficamente se puede observar desde lejos por la ubicación de un pequeño cerro al que sí podemos acceder, así que de ese punto sí hemos logrado obtener imágenes con lente largo o telefoto, donde se observa el trabajo sobre las fosas directamente.

De hecho desde arriba de un árbol fue el mejor punto que encontró uno de nuestros fotógrafos para obtener imágenes de esas segundas fosas halladas.

La información, como ya comentamos, no fluye de inmediato y mucho menos ahí en el campo, por lo que prácticamente lo que hemos hecho es seguir a las unidades del Semefo para detectar a qué puntos llegan y documentarlo.

Mucho se ha hablado en redes sociales sobre que son decenas de fosas y cientos de cuerpos, pero en realidad nosotros, que somos los que más hemos estado en territorio, además de las corporaciones, sólo hemos tenido constancia de dos puntos de excavaciones, que sumarían cinco fosas, y oficialmente han informado de 14 ó 15 cuerpos, 10 de ellos en la primera, de los que se ha confirmado que cinco son de trabajadores mineros.

Pero en realidad ya no ha fluido más información en cuanto al número de cuerpos encontrados, aunque sí hemos documentado el movimiento de la unidad del Semefo en más ocasiones. Así que los trabajos en las fosas continúan sin que se informe cuántos cuerpos han exhumado. Y, pese a lo que circula en redes sociales, para los medios de comunicación que sí estamos en el terreno de cobertura es imposible documentar con exactitud el número de cuerpos hallados.

Lo que hemos tratado de hacer, pese al muro de desinformación y secrecía que rodea a esos hechos, es estar en el lugar de los hechos lo más posible, pero lo hacemos en la medida de que sí haya corporaciones en el lugar.

Por ejemplo, los últimos dos días, hemos visto que ha disminuido la presencia de unidades policiacas y militares, por lo que nosotros tuvimos que reducir el número de horas que estamos allá en campo, por seguridad de nuestros periodistas.

Y esto no es en vano, pues esta semana, en transmisiones en vivo o videos que hemos realizado, a través de comentarios hemos recibido amenazas directas a nuestros periodistas.

Sabemos que en el ciberespacio es muy sencillo lanzar amenazas desde el anonimato, y a veces podrían ser inofensivas, sin embargo, nosotros, conocedores de la situación y de acuerdo con nuestra experiencia, no las echamos en saco roto, y sí tomamos previsiones, somo más cuidadosos y nos movemos con mucha precaución.

Las amenazas no impiden que sigamos haciendo nuestro trabajo, pero lo hacemos tomándolas en cuenta y en su justa dimensión.

Por lo pronto, seguiremos en esa zona de cobertura mientras se requiera, así es como hacemos nosotros el trabajo periodístico, documentando lo más directamente posible para informar de manera precisa lo que a nosotros nos conste.