La vergüenza de publicar

Avergonzados y muy apenados comparecemos antes ustedes nuestros lectores y nuestras fuentes: Cometimos el pecado capital de subir a nuestro sitio información sin confirmar con fuentes confiables.

Tal vez poco podemos hacer para demostrar lo que lo lamentamos, sobre todo porque la información fue dolorosa para una familia en particular, pero nuestro deber es exponer los hechos y tratar de explicarlos, no justificarlos, porque no hay justificación válida en casos como estos:

El domingo pasado, alrededor del mediodía, recibimos información de una fuente relativamente confiable sobre el presunto fallecimiento de la señora Rosalía Camacho de Aguilar, de quien ya sabíamos desde días antes que se encontraba muy delicada de salud.

Usualmente en casos como estos, y como debe ser, confirmamos la información con más fuentes, sobre todo allegadas o directamente relacionadas con los hechos. En esta ocasión, incumpliendo totalmente los principios del periodismo y nuestros propios principios éticos, subimos a nuestro sitio la nota del fallecimiento sin confirmarlo con más fuentes.

Tan solo unos minutos después de haberlo publicado, nos alertaron de lo erróneo de la información, por lo que de inmediato eliminamos la publicación y subimos otra nota disculpándonos e informando que el estado de salud de la ex presidenta del DIF Sinaloa era delicado pero estable.

Además de reiterar aquí nuestras disculpas para la familia, y extenderles nuestro pésame, también nos disculpamos de nuevo ante nuestros lectores: reiteramos lo apenados que nos sentimos ante esta falta, que va totalmente en contra de nuestro estilo de trabajar.

Al día siguiente, cuando se dio el fallecimiento, trabajamos un perfil de la señora Rosalía y lo publicamos en nuestro portal y en el ejemplar impreso del miércoles, para recordar su paso por el DIF Sinaloa, y, como solemos hacerlo con personas destacadas, recordar su trayectoria.

Descanse en paz, la señora Rosy, como se le conocía.