De los primeros casos que se dieron a conocer, uno fue detectado en Sinaloa. Han pasado dos años desde que llegó la pandemia del Covid-19 a la entidad y no se ha ido. Decidir exponerse u optar por cuidarse, es decisión de cada quien.

En estos dos años, ha habido diferentes lecciones frente al coronavirus. Desde los riesgos que implica enfermarse hasta formas muy simples de evitarlo.

De esto último, el distanciamiento social y la higiene es básico. Si no te cuidas, si no te lavas las manos con agua y jabón, si no usas cubrebocas y si no respetas la distancia social frente a otros, te estás exponiendo a enfermarte y sobre todo, enfermar a los demás.

Porque hay personas que están dispuestas a no seguir las reglas y con su actitud, ponen en riesgo a otros. Y aún más, si es de los pocos que han decidido no vacunarse, aún cuando está demostrado científicamente que hacerlo, reduce de manera significativa los riesgos de complicaciones en la salud.

Y sí, seguramente hay quienes por motivos de salud no han podido aplicarse una dosis de vacuna contra el Covid-19, pero son excepciones muy raras, y deberían ser los menos.

Vacunarse debe ser hoy una responsabilidad social, pues estar vacunado significa una reducción en los casos de enfermedades graves y de hospitalizaciones que serían innecesarias si hay la prevención adecuada.

El virus sigue activo y sigue contagiando a personas. Hay que acostumbrarse a su presencia, pero también, hay que acostumbrarse a la responsabilidad que cada uno tiene para que su propagación sea mínima.

Si no hay la responsabilidad de todos, de cuidarse, de distanciarse, de no hacer eventos masivos, de no acudir a aglomeraciones, de no vacunarse, los dos largos años de pandemia que hasta ahora se llevan será más prolongada de lo que se desearía. Y eso, es responsabilidad de todos.