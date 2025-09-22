Las batallas que no se pueden ocultar

Pese a que no hay información formal del Ejército, la Marina o la Guardia Nacional, los reportes ciudadanos nos han ayudado a poder contar a veces las historias que quieren ocultar.

Desde hace unas semanas, habíamos comentado en nuestros reportes y enlaces en vivo de nuestro canal Noroeste TV, a través de nuestras redes sociales, que los hechos que ocurren en las zonas rural y serrana de Sinaloa no se pueden ocultar, pese a que el Gobierno se haga ojo de hormiga.

La explicación más sencilla es que, pese a los reportes y evidencia de los vecinos en redes sociales, las autoridades no tocaban el tema, no informaban y hasta este momento no sabemos si han acudido a lugares lejanos para verificar.

Es obvio que si no tocaban el tema no iban a confirmar y por ende muchos medios nos íbamos a negar a publicar sin una confirmación, porque además las posibilidades de ir a confirmar por nosotros mismos es poco probable, debido a que no existen garantías de seguridad para hacerlo.

Sin embargo, pues todos nos hemos dado cuenta cómo es posible por lo menos darse cuenta de las cosas que pasan en los altos de la sierra de Badiraguato, en la zona rural de Navolato o en inmediaciones del valle de Culiacán, con los operativos de la Marina y el uso de aeronaves oficiales.

Algo absurdo en pleno 2025 y después de años y años de haberlo intentado con fallas.

Esperamos que esas cosas puedan cambiar con los ajustes en el Gobierno del Estado.