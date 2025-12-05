Prevención navideña

La clave en esta temporada es ser precavidos, no confiarse y atender cualquier señal de alerta, ya sea en el hogar con las instalaciones eléctricas o en espacios públicos, ante posibles hechos delictivos. La seguridad, en estos casos, empieza por uno mismo.

Con el inicio de diciembre comienzan los preparativos para los festejos navideños y en Sinaloa, las autoridades han iniciado con campañas de concientización para tomar medidas preventivas y evitar accidentes.

Y no está demás que la población tome conciencia de ellas para tener espacios seguros y protegerse y proteger a los demás.

Sí, es verdad que las condiciones de seguridad no son las óptimas y en gran parte de la población existe el temor de convertirse en víctima de la violencia generada por las facciones enfrentadas del Cártel de Sinaloa que se manifiesta en diferentes partes de la entidad.

Pero aún así, también hay gente que busca, con todo derecho, intentar tener una vida normal, con los festejos propios de la temporada.

Lo más importante, es que la gente tome conciencia de las condiciones de seguridad en su entorno y a partir de ello, tome en cuenta las medidas preventivas para evitar hechos de inseguridad.

Y también importa que cualquier anomalía que se llegue a presentar, sean reportadas a las autoridades para que sean estas quienes actúen y den respuestas.

Pero no sólo se trata de prevenirse ante los hechos de violencia, sino también, ante las decisiones que se generan en el entorno familiar, como la protección de la casa.

Una tiene que ver con las instalaciones eléctricas propias de la temporada navideña, con las luces y los adornos, que suelen sobrecalentarse y generar incendios. Repase todas las instrucciones preventivas para que no lo tomen preventivos.

También, en esta temporada se incrementa el flujo de dinero por los pagos adicionales que se reciben como aguinaldos y ahorro y también, desgraciadamente, aumentan los delitos al patrimonio.

Si anda en espacios públicos, vale más estar atentos a cualquier situación que parezca extraña y estar atentos ante el acercamiento de personas que llegan a engañar a la gente y despojarla de sus recursos.

La clave en esta temporada es ser precavidos, no confiarse y atender cualquier señal de alerta, ya sea en el hogar con las instalaciones eléctricas o en espacios públicos, ante posibles hechos delictivos. La seguridad, en estos casos, empieza por uno mismo.