Sin que aún exista calendario oficial emitido por el Instituto Nacional Electoral, se ven desde hace meses pintas y espectaculares promoviendo a las figuras de Morena que buscan ser candidatos a la Presidencia de la Nación, y ese fue solo el principio.

Comenzaron las giras de quienes buscan ser postulados como coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, como les llama Morena a sus aspirantes a la candidatura presidencial.

Una forma subliminal para encubrir una campaña anticipada de las llamadas “corcholatas” e invitados del Partido del Trabajo y del Partido Verde.

Ahora la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el ex Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y el ex Senador Ricardo Monreal Ávila recorren el país en franca pasarela ante los ciudadanos, votantes futuros.

A ellos se suman el Diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, y el ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, emanado del Partido Verde.

Y sobre la campaña soterrada, quien ya expuso alguna inconformidad fue precisamente Fernández Noroña.

“A Marcelo le da miedo decir que hay una campaña de aparato, eso es lo que está reclamando y usa eufemismos. No le leo yo el pensamiento, pero tendría que reclamar que el uso de los aparatos de gobierno para apoyar una aspiración no es piso parejo, eso sí no y son prácticas antidemocráticas”, dijo el petista.

Mientras tanto, los cruceros de las ciudades se visten de los colores y las consignas de Morena, aún sin calendario electoral, la aplanadora en marcha de nuevo.