Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Conocido como “El Pío”, organizó ayer un evento en el Hotel Lucerna, en Culiacán, en el que fue acompañado de personajes públicos y empresarios como Héctor Orrantia Coppel, Marte Vega Román, Carlos Gandarilla García, y Javier Lizárraga Mercado.

Una bocanada de aire fresco

Pues, bienvenido, ocupamos más ciudadanos con esa capacidad de trabajo, de servicio, probados en el liderazgo, y no importan por el partido que vayan, sino que le den aire fresco a esta contienda electoral que se antoja como una que pondrá a prueba al País en el sentido de las definiciones.

El PRI se emociona con ‘El Pío’

Pues cómo no va a estar feliz, si acaba de sumarse un garbanzo de a libra.

Paola Gárate, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, no tardó en mostrar su beneplácito por el “autodestape” de Sergio Esquer Peiro.

Las carpetas y los diferimientos, aplica para todos

Jesús Estrada Ferreiro encaró al Juez para comenzar la etapa intermedia de su juicio por el arrendamiento irregular de 40 camiones recolectores de basura, pero se difirió la audiencia y les retamos a adivinar el motivo, que ya se leyó en el subtítulo.

Así es, la defensa no se impuso de la carpeta de investigación porque la Fiscalía General del Estado no les dio a tiempo la carpeta de investigación, bueno, no se las dieron completas. Eso dicen ellos.

Cabe decir que al menos esta ocasión es entendible, ya que hubo un par de cambios de abogados debido a que los que iniciaron este proceso renunciaron, pero tampoco parece ser estrategia de sabotaje, ya ve que algunos festejan eso.

Nuestro ángel caído del Ayuntamiento deberá esperar al 1 de diciembre para continuar este proceso, aunque para esta causa tiene más esperanzas en librarse por dos juicios de amparo que ya tienen sentencia, pero aún no resuelven los recursos de queja.

Estaremos pendientes de qué pasará con los juicios de Estrada Ferreiro, porque hay que recordar el de presunto abuso de autoridad contra las viudas de policías, ahí siguen las audiencias donde testifican en su contra.