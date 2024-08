Malecón es una columna de esta casa editorial / malecon@noroeste.com

Y fiel a su estilo, aún ahora en el ocaso de su sexenio, López Obrador no da vuelta a la página y prefiere seguir atizando el fuego de la polarización en el País.

¿Gira de despedida?... no, siempre no

Una gira muy caliente... literal

Hasta el final, atizando el fuego

Ayer se aventó la puntada de decir que va a entregar certificados a 10 de sus principales adversarios políticos para agradecerles porque se han portado bien, aún cuando no les gustan las políticas que él realiza.

“Antes de irme quiero dejarles un certificado a los principales adversarios, les voy a dar un reconocimiento, un título a Claudio X. González y a (Carlos) Loret de Mola, voy a escoger, no muchos, hay más, pero puede ser que le dé al que está hablando de que hubo una algoritmo que utilizamos ahora que hubo la elección en donde los votos de Xóchitl (Gálvez) se pasaron en automático a Claudia (Sheinbaum), un algoritmo que se utilizó para eso, ese también merece su premio porque nos ha ayudado muchísimo”, expresó López Obrador ante centenares de asistentes

“¿Saben por qué nos ayudan?, porque piensan que el pueblo es tonto y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto y han ayudado, son promotores, no les voy a dar un certificado, les voy a dar dos, por si se les pierde, pero se han portado bien, un aplauso para los conservadores”.

Hasta de las mentadas que le lanzan quiso hablar.

“Aún cuando no les gusta nuestra políticas han actuado con responsabilidad, sólo son insultos, mentadas, pero yo digo ya mi madre desde hace un tiempo ya está en el cielo y la considero una santa, entonces ya no escucha nada, nada más las cosas buenas, pero no ha pasado a más, es decir, que sólo es debate político, columnas, guerra sucia en los medios de comunicación, en las redes sociales, AMLO Presidente narcotraficante, como 30 millones de reproducciones con máquinas, todo automatizado, puro robot, les cuesta muchísimo dinero, pero saben qué, el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México. No pasa nada y por eso agradecerles y antes de irme quiero dejarles un certificado a los principales adversarios”.

Genio y figura.