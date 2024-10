Cinco semanas

sin tránsitos

Y ni se digan los estacionamientos, los choques, y esperemos esta carencia de tránsitos no llegue a un incremento de muertes por accidentes viales que se pudieran evitar si no existiera tanta omisión.

No es posible que en una ciudad de 17 kilómetros de ancho se tarde una hora en moverse desde cualquier punto hacia el Centro, solo porque no hay orden.

La ausencia de los trabajadores de Tránsito viene desde mucho antes que se revisara la Licencia Oficial Colectiva a los policías municipales, lo que provocó que desarmaran a los policías, o sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra.

No se sabe qué acuerdo deben tener con el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil , que nada más no están saliendo a trabajar.

Pese a llegada

de militares,

violencia no para

Ojalá que llenar a Sinaloa de militares no sea la única estrategia y que no solo se hagan trabajos en Culiacán, sino en otros municipios que se nota que también los necesitan.

Llega novena

vinculación de

Madueña y del comité

En la sesión de ayer hubo confirmaciones y revelaciones muy interesantes, para aquellos que no entienden que un delito se puede perseguir sin que lo pida la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría Superior de Marte, si el dinero viniera de allá.

Qué vergüenza.

Y decían que no.

Los fiscales también mostraron cómo el proveedor, luego de hacer malabares con sus productos, tuvo la suerte de hallar raza como los lelos de compras de la UAS para venderles computadoras de 14 mil en 26 mil pesos.

Los abogados defensores, que no se saben otra, pues siguieron en su rollo de que la UAS no pertenece a la administración pública, el dinero no es estatal, bla, bla, bla.

De nuevo los funcionarios fueron separados de su cargo y pues, están ahorita obligados a firmar e impedidos de salir del País sin permiso del juez.

De verdad, después de nueve vinculadas, ¿todavía no se dan cuenta que sus abogados no les van a ayudar en nada?

De verdad que los alumnos de la Facultad de Derecho de la UAS deberían ir a las audiencias para ver qué es lo que no se debe hacer con el trabajo que están haciendo sus maestros, no vaya a ser que se les pegue eso de “fallé porque soy un perseguido político”.