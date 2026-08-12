La prevención en Mazatlán sigue vulnerada, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no da una en brindar seguridad en el municipio.

Semujeres quiere revivir las pulseras de emergencia

Casi tres años después de que Sinaloa anunciara que tendría pulseras de emergencia para mujeres en alto riesgo, el proyecto vuelve a la mesa. Esta vez, la Secretaría de las Mujeres dice que está analizando alternativas como el “Pulso de Vida”. El detalle es que, por ahora, todavía se está viendo cómo, cuándo y con qué dinero.

En noviembre de 2023 se hablaba de un programa piloto de 60 dispositivos, con una inversión estimada de 3 millones de pesos, que incluso contemplaba equipos para víctimas y agresores. La idea era que, si el presunto agresor se acercaba, saltara la alerta. Pero 2024 llegó, pasó 2025 y aquí seguimos todavía viendo la viabilidad.

Mientras el proyecto estatal se quedó en veremos, en Guasave sí le entraron al asunto. En septiembre de 2024 entregaron 10 pulseras de pánico conectadas al C4 para mujeres en riesgo feminicida. Dos de ellas ya fueron utilizadas ese mismo año en situaciones de peligro.

Ahora Semujeres reconoce que el principal freno es el dinero. La Secretaria Brenda Rocío García Félix explicó que el presupuesto ya está comprometido en distintos rubros y que habría que buscar recursos para comprar los dispositivos. También planteó que las dependencias involucradas podrían firmar compromisos para que el proyecto camine.

Mientras se analiza si se compran, hay mujeres que no tienen el lujo de esperar a que las oficinas terminen de ponerse de acuerdo. La propia dependencia reporta cuatro mujeres actualmente resguardadas en Culiacán por encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema.

El “Pulso de Vida” no debería quedarse otra vez en la categoría de proyectos que se anuncian, se presupuestan y luego se guardan en el cajón. Si ya existen experiencias en otros estados y hasta un antecedente en Guasave, lo que toca ahora es definir cuánto cuesta, quién lo opera, a quién se entrega y qué autoridad responderá cuando una mujer presione el botón. Porque en Sinaloa ya sabemos que los pendientes pueden durar años; lo que no puede esperar tanto es la seguridad de una mujer en riesgo.

¿Quién tiene la verdad en este tema?

Qué rara resulta esa información que tiene la propia Secretaría de Economía del Gobierno estatal, que insiste en que no hay salida de empresas de Sinaloa por la violencia, y que de hecho, tienen para reportar a nuevos proyectos de inversión...

Y es que el Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, salió ayer y los medios lo pepenaron para que diera una declaración pública.

Ya ven que el librito de Morena dice que nadie declare, más que el mero mero petatero.

Pues en el evento, su evento de distinciones para empresas, Aguerrebere Espitia insistió en que “no hay registro” de empresas nacionales o extranjeras que hayan decidido retirarse o desistir de invertir en el estado debido a la situación de violencia.

Que, en cambio, dijo, hay nuevos proyectos de inversión en proceso, como una nueva planta industrial en Escuinapa, al sur del estado, que corresponde a la firma de arneses automotrices ATR Sumitomo, de origen japonés, además de la empresa minera canadiense Torex Gold Resources Inc. que se instalará en Cosalá, en la zona serrana del centro del estado.

Según el Secretario hay mucho todavía que el estado puede ofrecer, sin embargo, lo que a nosotros no nos checa es que seguimos viendo pérdidas de empleo en las calles y locales que cerraron porque se acabó el chisguete o de plano la falta de clientes fue el detonante.

Esperaremos a que los comerciantes de cámara o los unidos puedan hablar sobre este caso para entender mejor.

Para la calle, una buena y una mala

Una noticia mala y una buena, nos trajo el organismo civil Mapasin con su anuncio de que los siniestros viales crecieron un 40 por ciento en Culiacán, pero con una baja en la mortalidad durante el 2026.

Según los números de la ONG, en el primer semestre del año se registraron mil 462 hechos viales, frente a los mil 41 del mismo periodo de 2025, pero las muertes bajaron de 12 casos de fallecimiento en sitio a apenas seis en el siguiente periodo.

El análisis del equipo de Mapasin señala que durante el primer semestre de 2026 también se contabilizaron 664 personas lesionadas, que para nada son pocas.

Y algo que llamó mucho la atención fue que los cruceros con mayor número de siniestros durante los primeros seis meses del año fueron el bulevar Pedro Infante y Rolando Arjona, con nueve casos; Nicolás Bravo y Gabriel Leyva Solano, con ocho; y La Canasta, también con ocho.

Lo que también habría que tomar en cuenta es que la crisis de inseguridad ha alargado aún más el alejamiento de muchos conductores que se sumaban diferente antes de la pandemia.

Rinden protesta a nuevo funcionario... otro más

Y pues ayer la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, anunció que ya tomó la protesta al nuevo Subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, al coronel Diplomado de Estado Mayor, Efrén Martínez Casimiro.

Esta persona, evidentemente también de extracción militar, viene a cubrir el cargo que dejó vacante el General Humberto Zerón Martínez, quien supuestamente se fue porque se reincorporó a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Honestamente, desde hace varios años no vemos la diferencia entre un mando y otro, pues de todos ninguno ha destacado por sus resultados frente a la crisis.

Es más, los únicos inolvidables fueron Cristóbal Castañeda y sus colaboradores, uno de ellos tristemente asesinado Joel Ernesto Soto, y el Mayor Carlos Alberto Hernández Leyva.

De ahí para acá han desfilado puro escurridizo, que ni con la prensa saben hablar, ¿para qué andan ocupando cargos para los que no están preparados?

Vulnerada la prevención en Mazatlán

La prevención en Mazatlán sigue vulnerada, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no da una en brindar seguridad en el municipio.

De no ser por el “gran trabajo” que hacen recuperando motocicletas o automóviles siempre abandonados en las calles de puerto, pues no presentarían chamba.

Y es que el titular de la SSPM, Jaime Othoniel Barrón Valdez, sigue con su canción rayada de que siguen trabajando por la seguridad, de que no puede dar información porque la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación, de que la autoridad policiaca en Mazatlán no ha sido rebasada, de que son los primeros respondientes en llegar, en fin, palabrería con resultados nulos.

Lo mismo ocurren ataques armados en colonias de la periferia, que en la zona hotelera, el Centro y no se diga en la zona rural de Mazatlán.

Y aunque “cacaraquean” que les leen sus derechos y les piden autorización para revisiones a los detenidos, Barrón Valdez y sus elementos no dan resultados positivos a los mazatlecos.

¡FOUL!... Luego de admitir 20 meses “complicados” para Sinaloa, el titular de Economía, Diego Aguerrebere, dijo que ya ¡se ven señales de recuperación!