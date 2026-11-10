Culiacán podría comenzar 2027 con una nueva oleada de cierres comerciales. La Unión de Comerciantes de Culiacán estima que, de concretarse el escenario, más de 5 mil establecimientos formales e informales habrán bajado sus cortinas desde el inicio de la crisis de violencia. Detrás de esa cifra hay negocios que no pudieron resistir, familias que perdieron su fuente de ingresos y trabajadores que se quedaron sin empleo.

Culiacán, una ciudad que baja las cortinas

Culiacán podría comenzar 2027 con una nueva oleada de cierres comerciales. La Unión de Comerciantes de Culiacán estima que, de concretarse el escenario, más de 5 mil establecimientos formales e informales habrán bajado sus cortinas desde el inicio de la crisis de violencia. Detrás de esa cifra hay negocios que no pudieron resistir, familias que perdieron su fuente de ingresos y trabajadores que se quedaron sin empleo.

Lo preocupante es que el problema no parece estar cerca de resolverse pues después de más de dos años de violencia, hay comerciantes que siguen abriendo sus puertas, pero lo hacen prácticamente para sobrevivir.

Según Óscar Sánchez Beltrán, dirigente de la UCC, algunos establecimientos se encuentran en quiebra técnica: tienen mercancía, pagan gastos y mantienen sus locales abiertos, pero las ventas ya no alcanzan para sostenerlos. Es decir, hay negocios que todavía existen, aunque económicamente ya no puedan mantenerse.

A esa situación se suman los costos de operación. Mientras los comerciantes enfrentan una caída en sus ingresos, algunos propietarios de locales han aumentado las rentas entre 10 y 20 por ciento. Parece que no todos han entendido que el comercio de Culiacán atraviesa circunstancias extraordinarias. Mantener los mismos cobros, o incluso incrementarlos, cuando los negocios venden menos, termina convirtiéndose en otra presión para quienes intentan mantenerse a flote.

Pero el cierre de un establecimiento no termina en una cortina abajo. También significa empleos que desaparecen. La UCC estima que hasta 4 mil trabajadores podrían perder su fuente laboral durante el primer trimestre de 2027. Y mientras los negocios formales reducen sus operaciones, el comercio informal crece. Sánchez Beltrán habla de un incremento de hasta 300 por ciento en algunas zonas de la ciudad, con familias que salen a vender a la calle porque necesitan generar ingresos y comerciantes establecidos que encuentran en esa alternativa una manera de reducir gastos.

No se deja de preguntar, ¿qué se está haciendo para evitar que la crisis económica de Culiacán siga profundizándose? El dirigente comercial reconoce que existen programas estatales y municipales, pero considera que no tienen la dimensión necesaria para responder a las pérdidas acumuladas. También pide que el presupuesto estatal de 2027 contemple más recursos para la reactivación económica y que se gestione una partida extraordinaria federal para Sinaloa.

Culiacán no puede acostumbrarse a que cada nuevo año traiga otra lista de negocios cerrados.

La violencia ya ha alterado la vida cotidiana de la ciudad; ahora el desafío es evitar que también termine por reducir, de manera permanente, sus espacios de trabajo y actividad económica.

Nuevo peor año para feminicidios en Sinaloa

Las palabras de un supuesto responsable de feminicidios en Mazatlán y Escuinapa erizan la piel de cualquiera; tras su ubicación por grupos contrarios, el capturado narra en un video a quién y por qué había privado de la libertad de manera ilegal y luego abandonó sus cadáveres en zonas enmontadas o solitarias en el sur de Sinaloa.

Aunque no es una explicación que la Fiscalía General del Estado haya dado para explicar la crisis de feminicidios en la que estamos metidos desde hace meses, es lo único que ha podido dar una noción de por qué las mujeres están siendo asesinadas y lamentablemente tienen qué ver con el crimen organizado, ya sea con actividades delincuenciales o la simple extorsión o cobro de piso.

Y tanto en los homicidios como las privaciones ilegales de la libertad, se nota que ni la FGE ni las autoridades federales tienen una estrategia para frenar este delito, ni con inteligencia, ni con investigación ni la detención de responsables, y ¿qué fue lo que pasó?

Pues resulta que las estadísticas de este lamentable delito ya hicieron historia, y a poco más de 40 días de que termine el 2026, Sinaloa tiene un nuevo peor año histórico para el feminicidio al sumar hasta este 10 de noviembre, un total de 121 feminicidios, que superan los 86 registrados en 2017 y los 73 registrados en 2025.

De por sí, los sinaloenses ya habíamos estado afectados con los números de homicidios, desapariciones y robo de vehículos, que se dispararon en estas fechas por el estallido y la permanencia de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, este nuevo delito viene a golpear nuevamente en la ciudadanía y también a abrir una nueva crítica y cuestionamientos sobre la estrategia de seguridad que se ha aplicado en esta crisis, pues todo indica que no ha sido suficiente.

Casos para indignarse todavía más

Qué indignante lo ocurrido en una comunidad llamada El Retiro, perteneciente a la sindicatura de Batamote, en el municipio de Guasave, al norte de Sinaloa.

Y es que la policía investiga el fallecimiento de Diana Lizeth, una chica de 23 años, quien fue envenenada con raticida y pese a luchar por su vida en el hospital, falleció este lunes.

Justo cuando hablamos de que este año debe ser el peor para feminicidios en la historia, también reportamos el lunes el asesinato de Claudia Guadalupe, una mujer que fue atacada a balazos en Mazatlán, frente a la Cuarta Región Naval, es decir, el cuartel general de la Marina Armada de México en esta zona del país.

No es que sea menos indignante uno con el otro, sin embargo el nivel de violencia, de odio en el caso del ocurrido en Batamote llama la atención.

Según el reporte de nuestros colegas en el norte, la Fiscalía General del Estado investiga a su ex pareja, quien también está hospitalizado en un nosocomio privado, luego de haber ingerido el mismo químico, pero al parecer él sí pudo sobrevivir a los efectos del veneno.

Estaremos pendientes para ver el desarrollo de este caso y el proceso judicial contra la ex pareja.

El imparable tráfico de lo ilegal

Qué audacia de los grupos criminales y sus empleados, también delincuentes, que aún con el anuncio de la presencia de más de 22 mil efectivos militares, federales y de las policías locales, se atrevan a intentar pasar por las carreteras de Sinaloa un tráiler con un cargamento de 35 toneladas de sustancia química, presuntamente para la elaboración de cristal.

La noticia de la detención fue informada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien es el más interesado en que se note que su trabajo está dando resultado en Sinaloa, después de iniciar ya el mes número 26 de guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Y es que ya ni con su presencia hay calma ni en Mazatlán, el sur o el resto del estado.

La noticia es positiva, casi cómica, con estos angelitos, inocentes, queriendo traspasar el que hoy debe ser el estado más vigilado en el País, con semejante cantidad de precursores para vender a las facciones que siguen produciendo drogas sintéticas y las siguen enviado a los Estados Unidos.

Pero hay que aclarar algunos puntos, en el boletín se detalla que la detención fue completamente fortuita, porque el tráiler circulaba por la Carretera Libre 15, en el municipio de Mazatlán, y fueron detenidos por los agentes de la SSyPC, es decir, de la Policía federal, luego de que les marcaron el alto para hacerles una inspección y los torcieron.

Nada de inteligencia, y tenemos ya la certeza, tras revisar cientos de sentencias por este tipo de delitos en Sinaloa, que tampoco habrá un seguimiento para comenzar a acusar de crimen organizado ni buscar quién es el responsable de mover tal cantidad de sustancias a Sinaloa.

Es más, seguramente ni al dueño del tractocamión van a molestar.

El operativo terminó con estas 35 toneladas aseguradas, el tractocamión y los tres detenidos que se van a aventar todo el broncón, sin que haya cabezas, ni jefes que vayan a ser molestados.

¿Y saben por qué es importante este detalle? Porque no tenemos idea de cuántas otras veces pasó ese tráiler por Sinaloa, saliendo o llegando, cuánto llegó a transportar, y como no hay jefes, poderosos responsables, pues está la seguridad de que este tampoco fue el primero ni el último que moverá tales cantidades de precursores.

Pues ahí están los detenidos, la parte más delgada que hoy se rompió.

¡FOUL!... El Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán ya está a gusto, por fin pudieron sentarse con la Presidenta Ana Miriam Ramos, para firmar el contrato colectivo de 2026... ¡a 50 días de terminar el año!