La política sinaloense tiene una habilidad especial para escoger el peor momento posible para ciertas decisiones. Mientras todavía pesan los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos contra el ex jefe de la Policía de Investigación, aquí la discusión ya no es sobre aclarar las acusaciones, sino sobre una pensión de más de 67 mil pesos mensuales

Los aspirantes y el tablero de ajedrez

Pues ya en todos lados anda rolando la versión de que serán siete los que se registren como aspirantes a ser coordinador de Morena en Sinaloa, es decir, para alcanzar ese escalón que ya lleva la venia del que será el candidato a la Gubernatura, y que no sólo serán las tres mujeres que todos conocemos.

Incluso, también dicen que a Gerardo le valió Vargas y aún y después de ser expulsado por la corriente rochista del morenismo, al acusarlo de corrupción y separarlo del cargo de Presidente Municipal en Ahome, pues anda aferrado queriendo entrar en ese grupo.

Y el otro asegún es que hasta el profe Fernando García anda de alebrestado, porque pues hay que recordar que aún está la posibilidad de que no sea obligatorio que sea mujer la candidata y pues ya anda queriendo registrarse por el Partido del Trabajo.

Algo muy parecido hay en los otros siete señalados, Ricardo Madrid, pues aspira pero desde el Partido Verde Ecologista de México, sólo que la diferencia es que García le anda haciendo tanto la barba a Imelda que también la quiere registrar por el peté.

Entonces, en la recapitulación, tenemos que la lista de suspirantes está incluida la Senadora Imelda Castro Castro, las diputadas local Teresa Guerra Ochoa y la federal Graciela Domínguez Nava, y de último momento la propia Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, ha dicho que todavía no se puede descartar, además del mismo Madrid, tambien Omar López Campos, hoy Secretario del Bienestar, y el ajonjolí de todos los moles, Feliciano Castro Meléndrez.

Todo se va a definir este sábado, cuando en el World Trade Center de la Ciudad de México se reciba a los aspirantes y se acepten o no sus postulaciones.

Por ahí hay algunas implicaciones, sobre todo entre los tres partidos, que ya dijeron van en alianza y por las que suspiran también Madrid y García, que se van a dirimir en las próximas semanas.

Por lo pronto hay carnita de este tema por varios días.

Pensión con polémica incluida

La política sinaloense tiene una habilidad especial para escoger el peor momento posible para ciertas decisiones. Mientras todavía pesan los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos contra el ex jefe de la Policía de Investigación, aquí la discusión ya no es sobre aclarar las acusaciones, sino sobre una pensión de más de 67 mil pesos mensuales.

Y ojo, una pensión no es un regalo. Es un derecho laboral cuando se cumplen los requisitos. Pero también es cierto que las instituciones no viven aisladas del contexto ni de la percepción pública.

Por eso sorprende que nadie haya pensado que la propuesta inevitablemente iba a generar ruido. En un estado golpeado por la violencia y con una enorme desconfianza hacia las autoridades, la pregunta es si ¿de verdad era el momento?

A lo mejor todo está en regla y la ley respalda el procedimiento. Pero en política no basta con tener razón jurídica; también hay que tener sentido de oportunidad. Y de eso, parece que seguimos escasos.

Por eso tampoco sorprende el tono con el que reaccionó la Alianza Mexicana de Abogados. Su dirigente, Ricardo Beltrán Verduzco, fue mucho más allá y aseguró que, si el Congreso aprueba la pensión, estaría confirmando que en Sinaloa siguen teniendo peso los llamados “poderes fácticos”, o sea, al crimen organizado.

A lo mejor todo está sustentado legalmente, a lo mejor.

Al final, la pregunta es si era necesario hacerlo justo ahora.

Porque en Sinaloa ya estamos acostumbrados a escuchar que aquí no mandan los poderes fácticos. El problema es que, de vez en cuando, las decisiones oficiales se empeñan en alimentar exactamente esa sospecha.

Lo otro que Rocha Moya se llevó

Desde que se fue Rubén Rocha Moya de la Gubernatura, algo cambió en el ambiente político sinaloense.

No necesariamente para bien o para mal, simplemente cambió. Los eventos públicos se volvieron cada vez más privados, los discursos más discretos y las ceremonias más reservadas, como si la administración hubiera decidido bajar el volumen antes de que termine la canción.

El reconocimiento a los 27 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil debería ser de esos actos que presume cualquier gobierno. Más de 50 mil estudiantes participaron en el proceso y los mejores recibieron becas, reconocimientos y tabletas. Pero la ceremonia ocurrió lejos de los reflectores que antes acompañaban este tipo de eventos educativos.

No es el único caso. En los últimos meses pareciera que buena parte de la agenda gubernamental se desarrolla en modo semiprivado, como si ya nadie estuviera demasiado interesado en salir a presumir logros o defender resultados. La política estatal comienza a parecerse a esos salones de clases cuando llega junio y los alumnos ya hicieron exámenes finales.

Porque hay una actitud difícil de ignorar: la de quien mira constantemente el calendario esperando que llegue el último timbre. Funcionarios que parecen estar contando semanas más que proyectos, cuidando más el cierre que el recorrido, como estudiante que en las últimas clases ya no toma apuntes porque tiene la mente puesta en las vacaciones.

Y mientras los niños premiados hablan de sueños, esfuerzo, disciplina y futuro, en algunas oficinas públicas parece respirarse exactamente lo contrario: la ansiedad por concluir el ciclo. Lo curioso es que a los alumnos de la Olimpiada les reconocieron haber llegado hasta el final dando su mejor esfuerzo. A ciertos políticos quizá habría que recordarles que el examen todavía no termina.

¡FOUL!... Además de Yeraldine Bonilla, Gobernadora interina, otra mujer de Morena que tiene un ascenso meteórico es Ana Chiquete: secretaria de Inzunza a Secretaria de las Mujeres y hoy ¡ya es Senadora!