Los hospitales comienzan a abarrotarse ante la llegada de pacientes, las pruebas para saber si las personas están contagiadas son solicitadas por miles, la ‘cuarta ola’ de contagios ya está aquí, y al paso que va podría ser peor que las tres primeras.

Crónica de una ‘ola’ de casos anunciada

Carnaval en peligro

Virus llega al gabinete

Espejito, espejito

Es cierto que el PRI desde 2018 no ve la suya y por más producción que le meten a sus spots de televisión, y por más que maquillan a su líder nacional, Alejandro Moreno , nomás no da.

Esperanzas sueltas

En su última visita a Sinaloa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se daría estabilidad al personal médico en la entidad, provocando una esperanza en el gremio, pero ahora esa esperanza parece muy suelta.

Primero fueron las trabajadoras y trabajadores de contrato del Hospital General de Culiacán, después otros grupos sanitarios, pero la mayoría ha expresado miedo a quedarse sin trabajo en medio de la contingencia sanitaria.

Lo cierto es que el propio Gobernador Rubén Rocha Moya, también se comprometió a apoyar a trabajadores de nosocomios y centros de salud, pero lo primero que hizo fue poner a Héctor Melesio Cuén Ojeda de Secretario de Salud, un revés para los médicos.

A la incertidumbre de quienes ya estaban contratados se suman otras, como las 85 bases necesarias para que el Hospital Integral del Valle del Carrizo funcione, inmueble con una inversión de 85 millones de pesos, ya terminado, pero sin operar porque no hay quién trabaje en el lugar.

Los problemas a resolver se suman, no porque solo salgan nuevos, sino porque se vienen arrastrando.

En el caso del hospital en cuestión no se contrató este personal antes, pero es momento que la actual administración le dé celeridad al tema y no se use solo la Secretaría de Salud como foco político o para alimentar egos, porque vocación vocación, no se ve en ese gabinete.