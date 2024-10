En una absurda retórica llena de tecnicismos y evocaciones filosóficas Castro Meléndrez le huyó a ser un funcionario estatal decidido y contestar si el Gobierno de Sinaloa le propondría a los organizadores de estos eventos que eviten tocar este tipo de música que hace apología al delito.

No salen de unas cuando ya se meten a otras

Sólo un fin de semana le duró a la pandilla que se cree dueña de la UAS, esa mini fantasía de que el desbigotado y separado Rector, Jesús Madueña, es inocente, y ni siquiera van a disfrutarla suficiente, porque ya les anunciaron una nueva.

La Auditora Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix, advirtió que podría caer un procedimiento por violaciones a las leyes de responsabilidades administrativas, nomás porque los súbditos del amigo de “El Mayo” Zambada estuvieron omitiendo su Ley Orgánica a diestra y siniestra.

Lo hemos dicho mucho, y no nos cansaremos de decirlo, pero es insostenible que al 31 de octubre del 2024, la UAS no tenga un Rector en funciones, y sus representantes anden dando lástima por todo el País, arrastrando el escudo de la institución en congresos internacionales y eventos como ferias del libro, con un “encargado del Despacho de Rectoría”.

Precisamente por eso es que la ASE avisó de un procedimiento administrativo, porque en la función pública hay reglas muy claras, que gusten más o menos, deben seguirse, y esa pandilla lo último que conoce son reglas.

Y en este mes se agravó el asunto, porque si bien es cierto, el ya olvidado Robespierre Lizárraga duró casi un año bajo esa figura ilegítima, una vez que lo separaron también por orden judicial, no pusieron a un nuevo Rector, sino que quisieron tapar una violación a la Ley Orgánica, con otra violación a la Ley Orgánica.

De esa manera toda chusca y deshonesta, Candelario “El tigre de Elota” Ortiz, llegó a un puesto que ni siquiera él puede creerse.

No contento con eso, el encargado del Despacho 2.0 de la UAS tuvo la osadía de nombrar a una nueva Secretaria General, de tal manera que la Universidad tiene en nómina a un Rector con sueldo completo y sin ejercer, más otras tres personas en la Secretaría General, de las cuales dos fueron nombradas de manera ilegítima. Y en total, solo chambean (a medias) dos de esas cuatro personas.

Y para que no vengan a lloriquear algunos siervos del amigo de “El Mayo”, los invitamos a que lean la Ley Orgánica de la UAS. La que quieran, la actual, vigente y legítima que entró en vigor el 2 de octubre, o la que sigue toda empolvada en un cajón de las oficinas ubicadas sobre la calle Ramón Corona.

Verán que en ninguna de esas dos versiones permite a un encargado del Despacho más de 40 días, y si no nos fallan las matemáticas, entre octubre del 2023 y octubre del 2024 hay más de 40 días, por lo que ni Robespierre Lizárraga ni Candelario Ortiz Bueno son autoridades legítimas.

Las prohibiciones que vienen

A siete semanas consecutivas de violencia, asesinatos, desaparición de personas y balaceras es increíble que el Gobierno de Sinaloa continúe con una tibieza que raya en la negligencia para tomar decisiones relevantes.

Y ahora tocó el turno de la posible prohibición de narcocorridos en espacios públicos, específicamente en eventos que tendrán lugar en Culiacán.

El Secretario General de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, fue duramente cuestionado por medios de comunicación sobre si la administración estatal pretendía prohibir los narcocorridos en los eventos del Palenque de Culiacán y la Feria Ganadera, y el hombre no supo qué responder.

En una absurda retórica llena de tecnicismos y evocaciones filosóficas Castro Meléndrez le huyó a ser un funcionario estatal decidido y contestar si el Gobierno de Sinaloa le propondría a los organizadores de estos eventos que eviten tocar este tipo de música que hace apología al delito.

Es más, hasta acusó a los medios de comunicación de trabajar sobre conjeturas y no sobre hechos, y no es la primera vez que Castro Meléndrez arremete contra medios de comunicación en sus dos semanas como vocero del Gobierno de Sinaloa.

Al parecer al ex Diputado no le han explicado que su chamba ya no es de legislador ni de académico, y está en un cargo de toma de decisiones a veces inmediatas que ameritan sea más serio y responsable al hablar.

Si asumió el cargo de vocero del Gobierno de Sinaloa en medio de una crisis de seguridad, que se acostumbre a hablar con ideas claras y no palabrería absurda que no corresponde a lo que se le cuestiona.

Y que por cierto se escudó hablando sobre libertades de expresión para permitir que se toquen narcocorridos, pero la apología al delito se encuentra establecido en el Código Penal de Sinaloa como una falta, valdría la pena que Meléndrez le de una repasada. O si están de acuerdo en que se le cante con recursos públicos a los que ahora nos tienen en el miedo, pues nomás cambien la ley.

Día histórico para Mazatlán

Hoy jueves 31 de octubre es un día histórico para Mazatlán. Estrella Palacios Domínguez rendirá protesta como la primera Presidenta Municipal del puerto, luego de obtener el triunfo en junio pasado por 108 mil 861 votos, unos 30 mil más que su más cercano competidor.

También logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ratificara su triunfo, luego de que le fue impugnado.

La ex Secretaria de Turismo de Sinaloa y Reina del Carnaval de Mazatlán del 2001 llega a este cargo impulsada por el Movimiento Regeneración Nacional y el Partido Verde Ecologista de México para el trienio 2024-2027.

La toma de posesión se realizará hoy jueves a las 16:00 horas en una sesión solemne de Cabildo, en la que sustituirá a la administración que encabezó el Alcalde Édgar González Zataráin de manera interina desde octubre de 2022 a la fecha.

Palacios Domínguez tendrá que definir bien cómo trabajará su próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para brindar esa seguridad que ha perdido Mazatlán en los últimos días, en el contexto de violencia en el Centro y Sur del Estado, tras la captura de “El Mayo” Zambada y la entrega del hijo de “El Chapo” Guzmán.

