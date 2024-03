Nada pudieron hacer las peticiones de líderes empresariales y muchos representantes de la comunidad mazatleca, sobre todo los que viven en el Centro Histórico y las zonas residenciales aledañas a la zona turística, que son los principales interesados en la regulación de la contaminación auditiva en el puerto.

Mazatlán, dividido por el ruido

Con un alto grado de radicalización, el asunto de las bandas y la música en el área turística de Mazatlán tuvo proyección a nivel nacional.

Medios y televisoras abordaron el asunto, y la mayoría con un enfoque de que es un absurdo querer vetar la música de banda en la zona playera.

La conciliación se ve lejana. Aunque en lo inmediato finalmente la autoridad municipal tuvo que ceder ante las presiones de los músicos.

Y es que aunque supuestamente pusieron “reglas”, éstas se hicieron prácticamente concediendo a las bandas estar hasta altas horas de la noche en la playa y además asignarles dos puntos enormes dónde seguir la fiesta hasta el amanecer.

Nada pudieron hacer las peticiones de líderes empresariales y muchos representantes de la comunidad mazatleca, sobre todo los que viven en el Centro Histórico y las zonas residenciales aledañas a la zona turística, que son los principales interesados en la regulación de la contaminación auditiva en el puerto.

Al final, el conflicto se convirtió, como ya decíamos ayer, en dos posturas radicales que no pudieron acercarse, al contrario, fue tal el encono que el tema logró dividir por completo a la propia sociedad mazatleca.

“Olvidan” la violencia contra músicos

A pesar de que fueron cuatro confrontaciones violentas contra músicos, donde en la primera hubo golpes y se aventaron con todo, incluso un agente policiaco sacó una pistola; y en la cuarta se le dio con todo a los manifestantes, donde un policía golpeó con un casco la cabeza de uno de ellos, el Secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, justificó el arresto de ocho músicos.

Incluso dijo que un conductor de un vehículo intentó atropellar a los manifestantes.

Pero no abundó en la violencia ejercida contra los músicos donde él encabezó las cuatro confrontaciones.

Aprovechando el mar revuelto

El que sí se montó a la ola del conflicto para buscar sacar raja política fue el precandidato a la Alcaldía de Mazatlán por el Frente Amplio (PRI-PAN-PRD), Guillermo Romero.

El también líder de comerciantes y empresario hotelero subió a sus redes un video donde aparece con casaca de Mazatlán, en una mesa en la playa comiendo mariscos y con la banda a un lado.

“Esta es la esencia de Mazatlán, sus ricos mariscos y una banda sinaloense del meritito Mazatlán”, es el mensaje que da el aspirante.

Y ahí, con la banda tocándole “El Corrido a Mazatlán”, lanza casi un reto y marca muy bien su postura, aprovechando el mar revuelto preelectoral.

Le tumba INE una Semanera a Rocha

Al Gobernador Rubén Rocha Moya le cayó la ley, y es que el Instituto Nacional Electoral determinó que se bajara una conferencia La Semanera, una emisión de finales de enero, pues incurría en campaña anticipada a favor de la candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo.

La denuncia que exponía el hecho fue interpuesta por el Partido Sinaloense, que de seguro está disfrutando la determinación como un triunfo.

Y es que en esa emisión el Gobernador Rubén Rocha Moya había dicho que el anillo periférico de Culiacán quedaba pendiente para dentro de unos años, y que en caso de que ganara Claudia Sheinbaum Pardo la Presidencia del País pues sí iba a hacerse.

Pues sí qué determinado el Gobernador de andar ofreciéndole al pueblo proyectos necesarios y tan esperados si es que gana Sheinbaum Pardo.

Pero también, no es nuestro trabajo andar traduciendo las mafufadas que dice el Gobernador, pero en el contexto de su comentario no se entendió como una condición, sino como un “si gana la Oposición no nos van a soltar tan fácil el dinero”, que también es grave que exprese esas ideas el Gobernador en un espacio que debería ser de expresión pública y no política.

El INE descartó que La Semanera de Rocha Moya sea cancelada por la veda electoral, pues en teoría no incumple ni una normativa el propósito de la conferencia, pero sí el Gobernador corre el riesgo de regarla con sus comentarios.

Desde hace dos semanas no hay conferencia La Semanera, y el comentario oficial fue que el Gobernador ha atendido otros temas pero parece que sí le saca a estar siento acusado al INE cada vez que la riegue, pues se sabe que Rocha no puede seguir guiones y es incapaz de limitar sus comentarios a veces.

Si es que llega a suspenderse la conferencia La Semanera tomarían aire unas cuantas semanas sus asesores y secretarios, ya acostumbrados a que todos los lunes el Gobernador lleva la agenda y muchas veces para mal con sus expresiones desafortunadas.

Otra vez la burra al trigo, o al maíz

Están próximas las fechas en que se recogen las cosechas del maíz en Sinaloa, y generalmente son buenas noticias, pero este año la cosa pinta que estará igual o peor que el 2023 por los precios de garantía para los productores sinaloenses.

Como recuerda, el año pasado hubo un problema fuertísimo con la comercialización del maíz blanco, a tal punto que el Gobierno sacó de emergencia un plan con el que compró casi un millón de toneladas.

Y como recuerda, Noroeste evidenció hace poco que más de 600 mil toneladas siguen almacenadas, y no es barato tenerlas guardadas, pues al día conlleva un gasto de 4.7 millones de pesos.

Para entender un poco de esta situación, consultamos con alguien del sector, en este caso fue Baltazar Valdez, de Campesinos Unidos, quien aseguró que siguen guardadas porque el Gobierno, si las vende con el precio de ahorita, tendrá pérdidas graves.

Vaya, por Dios, o sea que el problema que tenían los productores locales hace un año básicamente solo se lo pasaron al Gobierno, ¿o cómo está ese rollo? ¿Acaso el maíz sinaloense es una papa caliente?

A eso hay que agregarle que, como dijimos, están próximos los levantamientos de nuevas cosechas, y si la cosa va como el año pasado, en 2025 hablaremos de que habrá más de un millón de toneladas de maíz almacenados, así nomás, y obviamente el erario tendrá más gasto en almacenaje del grano.

Y a todo eso, el señor Valdez refirió que para este año no hay nada programado para que ni Segalmex ni el Gobierno compren maíz, o sea que podemos intuir que nuevamente como para mayo estaremos con este problema. A ver en qué termina, si es que termina, cómo se resuelve.

