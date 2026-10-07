Donde ya no vemos lo duro sino lo tupido es en Mazatlán, ahora epicentro de la ola violenta en Sinaloa, ya confirmado por las propias autoridades del estado.

Lo mismo atacan a una pareja en un estacionamiento, que en un callejón en colonias tradicionales del puerto, y hasta encuentran un cadáver femenino en plena zona de la Marina, uno de los puntos emblemáticos del turismo y lo residencial de alta plusvalía, o sea no es cualquier lugar.

Si informar molesta, el problema no es la prensa

Ahora resulta que documentar un hecho de seguridad también puede convertirse en un problema de seguridad.

La agresión contra una reportera durante la cobertura de un hombre encontrado sin vida en Culiacán ya llegó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que abrió un expediente para investigar lo ocurrido.

Y qué bueno, porque los periodistas no deberían tener que negociar con policías y militares el derecho a hacer su trabajo.

La escena descrita por los comunicadores no habla precisamente de una cobertura cómoda: expresiones despectivas contra una reportera, insultos y amedrentamiento contra un reportero, intentos por impedir que documentaran el sitio y hasta empujones.

Todo esto mientras hacían algo bastante sencillo: informar.

Óscar Loza Ochoa dijo que la CEDH también puede poner sobre la mesa la revisión de los lugares donde se instalan retenes y operativos, además de capacitar a los elementos en derechos humanos.

Porque quizá habría que empezar por recordarles algo básico: la prensa no es parte del operativo, pero tampoco es el enemigo.

Si un elemento de seguridad pierde la paciencia porque una cámara está grabando, quizá el problema no está detrás del lente.

Y si las corporaciones quieren recuperar la confianza de la ciudadanía, comenzar por respetar a quienes están ahí para contar lo que ocurre sería un buen primer paso.

Ningunear a las madres buscadoras

Nuevamente un colectivo de búsqueda tuvo que esperar por lo menos 24 horas para que la Fiscalía General del Estado se dignara en enviar a una persona para dar fe del hallazgo de un cadáver, en las inmediaciones del poblado Congregación Lombardo Toledano, que se encuentra cerca del trébol que da a la entrada de Costa Rica.

Este poblado, del que ya hemos hablado antes, se llamaba Las Víboras y es uno de los lugares más abandonados por la Capital del Bienestar de los gobiernos morenistas, puesto que hoy está convertido en un pueblo fantasma por la violencia y la falta de oportunidades y garantías para vivir en la zona.

En el lugar había una escuela con más de 30 niños inscritos y trabajo en campos de cultivo y granjas acuícolas aledañas, pero con la violencia todo terminó y sus habitantes tuvieron que irse a una invasión en Costa Rica.

Por si fuera poco, el colectivo Madres en Lucha tuvo el reporte de una posible fosa con restos de varias personas fallecidas en las inmediaciones de este lugar.

Con una valentía sobresaliente, el grupo de buscadores se introdujo entre brechas, drenes y tierras de cultivo hasta dar con los restos.

Las buscadoras se mantuvieron en la zona desde el martes, para evitar que los restos se perdieran o se los llevaran los animales, y no fue hasta este miércoles que llegó personal de la FGE.

Si de por sí estos vaquetones no buscan a los desaparecidos en nuestro estado, ya hemos visto que cuando las madres buscadores hallan restos tienen la osadía de ningunearlas o hasta se molestan por señalarles el trabajo que deben hacer.

Y son muy vivos, porque si se atraviesa la noche, son capaces de justificar que el lugar está lejos y es peligroso como para ir muy tarde a hacer su trabajo... y eso que es la Policía.

Lejos estamos, lamentablemente, de tener una Policía responsable y con ganas de servir a la sociedad, que es para lo que se supone que fue creada.

Costa Rica: servicios públicos en modo stand by

Los vecinos de la sindicatura de Costa Rica ya no están pidiendo grandes obras, proyectos de relumbrón ni discursos de transformación, están pidiendo que pase el camión de la basura, que funcionen las lámparas y que las calles permitan transitar sin poner a prueba la suspensión del vehículo.

Los vecinos fueron al Palacio Municipal a reclamar lo que, según denunciaron, llevan años reclamando.

Señalan que de los ocho camiones recolectores con los que cuenta la sindicatura, aseguran que apenas dos están funcionando. Ocho en el inventario, dos en servicio.

Mientras tanto, la basura se acumula y algunos puntos comienzan a convertirse en tiraderos clandestinos.

Y si alguien pensaba que el problema terminaba ahí, también están las calles deterioradas y el alumbrado público deficiente. Con lluvia, algunas vialidades se vuelven prácticamente intransitables. De noche, además, toca combinar el bache con la oscuridad, que siempre es una experiencia muy democrática porque afecta a todos por igual.

Los vecinos dicen que han acudido con el síndico y que la respuesta ha sido que no hay recursos suficientes. También señalan que en el taller permanecen camiones, motoconformadoras y góndolas fuera de operación. Así que el problema no parece ser solamente cuánto dinero hay, sino qué se está haciendo con los recursos, las unidades y el mantenimiento.

La escena afuera del Palacio Municipal tampoco fue precisamente una postal de diálogo ciudadano. Los manifestantes denunciaron que no se permitió entrar a todos y que a algunos incluso les retiraron las pancartas. Al final, un grupo de aproximadamente 12 personas pudieron pasar para presentar sus demandas. Para entregar una petición, vaya que hubo que sortear filtros.

Ahora los vecinos quieren que la Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal los atienda y que exista un compromiso por escrito. No están pidiendo que Costa Rica aparezca de pronto como una ciudad modelo. Están pidiendo que los servicios públicos funcionen. Y quizá ahí está la parte incómoda: cuando una comunidad tiene que trasladarse hasta el Palacio Municipal para recordar que también existe, el problema ya dejó de ser únicamente la basura, las lámparas o las calles.

Duro y tupido

Donde ya no vemos lo duro sino lo tupido es en Mazatlán, ahora epicentro de la ola violenta en Sinaloa, ya confirmado por las propias autoridades del estado.

Lo mismo atacan a una pareja en un estacionamiento, que en un callejón en colonias tradicionales del puerto, y hasta encuentran un cadáver femenino en plena zona de la Marina, uno de los puntos emblemáticos del turismo y lo residencial de alta plusvalía, o sea no es cualquier lugar.

En los primeros dos ataques a sendas parejas murieron los dos hombres y una de las mujeres, mientras que otra quedó herida.

Pero en la misma jornada de ayer se registró un ataque armado en Villa Unión y otro en la colonia López Mateos, ésta para nada en zona de la periferia, al contrario, es una colonia representativa y muy bien ubicada en Mazatlán.

Eso sí, los militares, los “harfuch” y los guardias nacionales se nos aparecen por doquier, hasta en la más mínima calle que uno pueda transitar por Mazatlán, pero pues nada más no está resultando la estrategia.

Bien dicen que hacer lo mismo y querer que haya resultados diferentes es de locos.

¡FOUL!... Habitantes de la sindicatura de Costa Rica salieron a reclamar la falta de recolección de basura, alumbrado y mantenimiento de calles de la sindicatura y señalaron que están abandonados por el tema de servicios públicos. ¡Nada nuevo!, lo lamentable es que nada cambie.