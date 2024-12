Cuál fue la sorpresa de hoy, luego de que en un recorrido en el Zoológico de Culiacán los reporteros se percataron de que una de las dos jirafas no estaba y que ni el propio director supiera qué había pasado con ella.

¿Y la jirafa de Culiacán?

El nuevo director José Casanova sólo dijo que cuando él llegó el animal ya no estaba y que podría haber sido llevada de intercambio o estar muerta, pero que sería el anterior director, Diego García Heredia , quien tendría que aclarar esa situación.

¿Y el nuevo Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa?

Óscar Rentería Schazarino, el nuevo Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, parece que está en periodo de gracia pues no se sabe qué se encuentra haciendo desde que fue designado el 21 de diciembre.

Y es que tal vez se encuentra de vacaciones decembrinas, o ha de pensar ‘ni modo que me corran’ a menos de una semana de tomar el cargo.

Resulta que el titular de Seguridad en Sinaloa no ha aparecido en público desde que recibió el cargo, a pesar de que el Gobierno de Sinaloa sale a dar informes de seguridad de manera diaria.

El Secretario ha resuelto enviar al Subsecretario de Seguridad, Leoncio Pedro García Alatorre, que con todo el respeto que merece el funcionario se tiene la expectativa de que Rentería Schazarino se presente con la sociedad sinaloense y nada más no llega a presentarse.

Por este tema ha circulado que en realidad Rentería Schazarino tiene en realidad una gran preocupación por qué postura tomar ante lo medios de comunicación y la sociedad civil, pues por un lado ha analizado la idea de ser un super policía como el que proyecta Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y por otro quiere ser como Cristóbal Castañeda Camarillo, ex Secretario de Seguridad de Sinaloa que era operativo y transparente.

Pero también se dice que se está planteado ser sumamente hermético, por decirlo menos, pues quiere llevar una agenda y toma de decisiones secreta para no tener que lidiar con el escrutinio público si se equivoca.

Lo cierto es que pareciera adolescente reinventándose al entrar al ciclo escolar, y la sociedad espera que sea un funcionario serio que debió de dar la cara a más tardar hace cuatro días.

Rentería Schazarino ha de pensar que está por encima de las decisiones estatales al ser nombrado por dedazo y con el Gobierno federal, lo que no sabe es que se ha topado con un Gobernador exigente y que rara vez deja que sus funcionarios tomen se vayan por la libre, como la de no aparecer nada más por que sí, pues Rubén Rocha Moya ya le ha llamado la atención a varios antes que Rentería Schazarino y si en esta ocasión no pasa igual se puede sospechar que el Gobernador ya encontró una piedra en su zapato

Nada más dejar bien claro que los ojos del mundo, sin exagerar, están en el manejo gubernamental de la crisis de seguridad provocada por el Cártel de Sinaloa y con funcionarios ausentes será el estado y el Gobierno de Rocha serán el centro de atención.