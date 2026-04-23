La presencia del Gobernador Rocha fue acaparada por las decenas y decenas de activistas furiosos, que acusaban a los extranjeros de estar aterrizando proyectos sin tomarlos en cuenta... Pero esas son cosas que los gobiernos debieron adelantar, arreglar, consensuar, mediar, planear y hasta sanar.

¿Cómo es que nadie lo vio venir?

Lo ocurrido ayer en las inmediaciones del puerto de Topolobampo, el intento de realizar una ceremonia de la colocación de la primera piedra de la planta de metanol, de la firma Mexinol, y saboteado por los activistas del organismo civil “Aquí No”, era algo que cualquiera pudo verlo venir.

Sin embargo, las buenas intenciones, la apertura que no queda muy claro de dónde salió ordenada, terminó por derrumbar todo lo que se había planeado desde meses antes: el lugar fue interrumpido por un par de centenares de personas de los pueblos mayos yoremes de la zona norte del estado, por activistas que tienen años empujando en contra del aterrizaje de proyectos de petroquímica en la zona costera y de otros vecinos más que exigen mejores condiciones que garanticen las prácticas primaria como la pesca, en lugar de, según dicen, “jugar con fuego”.

No es que estemos en contra de las protestas y movilizaciones, pero Mexinol tuvo que pagar por pecados que desde el pasado se han cometido, como una a todas luces fraudulenta consulta aplicada a quienes nada tenían qué ver con este menester.

Por eso es que el fantasma de la planta de amoniaco de GPO sigue espantando, todavía provoca las movilizaciones y ahora sus enemigos han encontrado otros aliados con causas en común.

Difícil debió ser para el Gobernador Rubén Rocha Moya y para su Secretario estatal de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, que los activistas amenazaron con “Esa Mexinol no se lo vamos a permitir y a nosotros sí nos va a encarcelar o nos van a desaparecer”.

Según nos cuentan, un día antes, el equipo y staff de la organización tuvo que aplicarse para ingresar al lugar acondicionado con una carpa, césped artificial y hasta aire acondicionado para celebrar un evento previo al acto principal, de la colocación de la primera piedra.

Lo de un día antes se realizó apenitas, con los manifestantes afuera, pero ayer, después de la sacudida del evento, también pudimos ver que estuvieron presentes el Embajador de los Estados Unidos en México, Ron Johnson; el Cónsul general de EU en Hermosillo, Drew Hoster; y el mismísimo CEO de Transition Industries, Rommel Gallo.

Luego de que el grupo reventó

En términos prácticos, lo que el grupo “Aquí No” reventó en ese espacio acondicionado en medio de piedras, grava, desierto y zonas de marisma fue más que un simple evento.

Y hay varias formas de verlo, sobre todo cuando el evento estaba diseñado para contar con la presencia de los gobernantes municipales y estatales, parte de su Gabinete y otros invitados especiales, y terminó realizándose sin la mayoría de estos, sólo con socios, amigos y los diplomáticos de los Estados Unidos, a puerta cerrada en un salón del hotel Fiesta Inn en Los Mochis, a una hora de distancia del lugar original.

¿Y el Rocha?, gritó alguien cuestionando la ubicación del Gobernador una vez que llegó la hora de la cita para iniciar con el evento, y entonces sí llegó, pero su presencia fue acaparada por las decenas y decenas de activistas furiosos, que acusaban a los extranjeros de estar aterrizando proyectos sin tomarlos en cuenta.

Pero esas son cosas que los gobiernos debieron adelantar, arreglar, consensuar, mediar, planear y hasta sanar.

El evento, el tiempo y la oportunidad de una nota positiva, en medio de ya casi dos años de crisis, se esfumó y en cambio sólo vimos a un Gobernador claramente abrumado y sorprendido, con gestos visibles de alma y el ánimo vapuleado y lo peor, sin señales de que hubiera algo que pudiera hacer para remediar la situación.

Al final, se quedó a encarar a los manifestantes en su propio territorio, dejando de lado la razón principal por la que había ido a visitar Ahome, igual que el Presidente Municipal, igual que el Secretario. Ahí oyó cada uno de los reclamos y terminó acordando una posible nueva consulta sobre el proyecto.

Le falló el Gobierno a Mazatlán

Ya más melancólicos que otra cosa, no podemos dejar de revivir lo que se vivió la noche del pasado miércoles 22 de abril en el estadio El Encanto, aunque para la gran mayoría seguía siendo El Kraken, cuando el equipo del Mazatlán FC se despidió para siempre de su afición morada... la noche fue de nostalgia, pero también de fracaso por parte del Gobierno.

Todos los sectores económicos del puerto se beneficiaban con la presencia del Mazatlán FC y sus viernes botaneros.

Hoteles, restaurantes, taquerías, transporte y demás negocios de comida fueron los principales ganones cada vez que los cañoneros jugaban en casa.

El pasado miércoles se observó por última vez a las decenas de autobuses con turismo deportivo recorriendo las calles y avenidas de Mazatlán desde la Zona Dorada hasta los rumbos de Pradera Dorada, donde está el estadio de los morados.

Se les va a extrañar a los aficionados del Toluca, Cruz Azul, América, Guadalajara, Pumas, Tigres, Monterrey, etc., que llenaban el puerto y que dejaban buena derrama económica para muchos sectores.

También lo que se vivió ese día fue la gran afición que respondió una vez más por su equipo. El estadio estuvo cerca del 100 por ciento de capacidad. Niños y adultos ondeando banderas moradas, esas que luego fueron decomisadas por personal de seguridad.

Y aunque fue el mejor partido del Mazatlán FC en sus casi seis años en Primera División, ganándole al bicampeón Toluca, en la penúltima jornada del torneo Clausura 2026, que terminó 4-3 a favor del conjunto cañonero, nadie de los presentes quería escuchar el silbatazo final del encuentro, porque era la despedida y era en casa.

Así, Mazatlán vivió su última noche de futbol en casa y lo hizo como se despiden las historias que dejan huella en toda una comunidad, entre emoción, orgullo y un eco que difícilmente se apagará.

¿Qué pasara con El Kraken y su millonaria inversión? Viene este 2 de mayo el concierto de Chayanne, pero después de esto ¿qué utilidad tendrá?

Los gobiernos estatal y municipal muestran silencio y no metieron ni las manos para impedir que se fuera el Mazatlán FC... y la afición ya lo extraña.

¡FOUL!... El Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez hizo el ridículo en la reunión con los manifestantes contra el polo de desarrollo del norte del estado, al no dejar de sonreír y tratar de demeritar la lucha de los presentes preguntando: “¡¿usted de dónde es?!”.