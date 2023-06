Malecón es columna institucional de esta casa editorial. malecon@noroeste.com

Fantasma del pasado

Nos lo habían dicho desde días atrás y no lo queríamos creer... tuvo que llegar luego un video que confirmó lo que nos habían advertido y que tal vez nuestro cerebro se negaba a aceptar: la alianza PAN-PRI-PRD anda reviviendo a Malova. Así como lo oyen, primero se filtró que a la dirigente del PAN, Roxana Rubio, ya le habían encomendado buscar al ex Gobernador Mario López Valdez. A los días llegó el video. Una reunión en el norte del estado con la flamante dirigencia del PRI Sinaloa, donde se oye hablar a Malova en un abierto proselitismo. ¿Será tal la desesperación de los partidos opositores rumbo a las elecciones de 2024 que lanzarán al ex Gobernador por la candidatura al Senado? Inició como un mitote por los pasillos políticos del estado, y fue tomando forma hasta no creerse, la propia Paola Gárate de la mano del político de triste legado. Será que Acción Nacional y el PRD no aprendieron nada cuando lo lanzaron y lo llevaron a la Gubernatura, con el cuestionado legado de todos sabido. Parece que no, y ahora reforzándose con el PRI. La va a tener fácil Morena.

Las elecciones en el Edomex y Coahuila

Al momento de hacer este Malecón no había cifras aún de las elecciones del Estado de México y de Coahuila, pero en el caso del primero las candidatas se declararon triunfadoras al momento de cierre de casillas. En el Estado de México, tanto Delfina Gómez, de Morena y el PVEM; así como Alejandra del Moral, de la Alianza PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza, se dijeron ganadoras de la jornada electoral de ayer. Aunque prácticamente el triunfo es de la morenista y la misma Alejandra del Moral salió a asumir su derrota. Por su parte, en Coahuila, al parecer el priista Manolo Jiménez Medina se perfila como el próximo gobernador. Esperemos hoy y si la tendencia sigue en ese curso, Morena ya estaría en el poder en 23 estados y el PRI retendría Coahuila. Lo del Estado de México es un golpe durísimo para el PRI y por ende para los partidos de la alianza. Seguramente los resultados cambiarán el panorama electoral rumbo a 2024, cuando es la elección para la Presidencia.

La felicitación de Rocha Moya

Ni tardo, ni perezoso, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya felicitó a Delfina Gómez, considerándola ya ganadora en la elección de Estado de México a la Gubernatura. “Mi querida maestra @delfinagomeza, te felicito por haber ganado la gubernatura del #EdoMex. Tu experiencia y firme convicción de consolidar la transformación en México, beneficiará a todas las y los mexiquenses. Te mando un fuerte abrazo desde Sinaloa”, se lee en el mensaje de Rocha Moya. Recordemos que siempre le ha ofrecido su apoyo e incluso acudió a su registro.

La Guardia Civil en Badiraguato

El Ayuntamiento de Badiraguato contratará a civiles para que vigilen las calles del municipio y las instalaciones públicas y reportar lo que vean por radio a la policía. Está Guardia Civil recibirá un salario y dependerán de la Policía Municipal. En otras palabras, ya Badiraguato ofrecerá puestos para “halcones” al servicio del Ayuntamiento. Esperemos que esta estrategia, con la que según se busca trabajar en la seguridad pública, no se les salga de las manos y le salga caro al Ayuntamiento darles a civiles sin preparación en materia de seguridad el cargo de ‘Guardia Civil’. Si bien no portarán armas, sí estarán en constante comunicación con la policía para acusar cualquier situación que pueda representar un peligro, y libremente podrán tomar fotos o vídeos de la ciudadanía que ellos consideren pone en riesgo a los demás. Aunque nos dé resquemor un plan como el que planea Badiraguato, habrá que darle el beneficio de la duda, aunque habrá demasiados intereses, demasiadas tentaciones de dirigir un dedo acusador para el lado que le cuadro al Alcalde, total, es la Guardia Civil, y todo lo civil es impoluto.

En defensa del Alcalde de Culiacán

Recientemente, Noroeste publicó una investigación sobre una “agenda oculta” del Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien no dice ni pío pero ya apareció quién lo defienda. José María Casanova Rodríguez, Regidor de Morena, aseguró se conoce todas las actividades del alcalde. Según él, los regidores siempre son incluidos para los actos oficiales. Pero sí consideró importante que los medios de comunicación reciban sus invitaciones a esos “baños de pueblo” que tanto sirven a la hora de decidir candidaturas electorales.

¡Cuidado con los asaltos en camiones!

Uno puede traer lo que quiere y vestir como quiera, pero aguas al subirse a un transporte urbano, de acuerdo a la Alianza de Transportes, el modus operandi de los ladrones, éstos ya ubican previamente a la víctima. Según esto, en las llas paradas de los camiones viendo a las personas que traen un super teléfono, joyería, algo ostentoso, se suben al camión y se suben como pasajeros e incluso hasta se sientan al lado de esa persona, dicen los transportistas. En un tramo de camino hacen de las suyas, asaltan al pasajero, le quitan sus pertenencias y ya estando ahí, también a uno que otro pasajero. Así que hay que mantenerse alertas, porque el abono del celular o la laptop no son bajos y mucho que suda el trabajador para comprarse sus cositas. Es cierto, las autoridades y los concesionarios y los camioneros mismos tienen que seguir protocolos para evitar los asaltos, pero mucho de autocuidado ayudará.

