Malecón

Conferencias

en días de asueto

Ayer fue día de conferencias y créame, tanto La Mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como La Semanera del Gobernador Rubén Rocha Moya, estuvieron muy surtidas, hubo de chile, de dulce y de manteca. Pero vamos por partes. El Mandatario Nacional hizo un llamado para que lo acompañen a la “marcha” que tendrá el próximo domingo con motivo de su Informe de Gobierno; bastante sobrado el Presidente, comparó su Cuarta Transformación con la Independencia, con la Reforma y con la Revolución, son “momentos espectaculares” de la historia de México, dijo y sólo le faltó compararse con el mismísimo cardenismo. Y amaneció la semana con el ego bastante inflado, no pudo dejar de atacar a sus fantasmas del pasado, que los proyectos de los gobierno de antes eran de las minorías, de las élites, de la oligarquía, no uno para el pueblo. “Ellos” están a favor de las privatizaciones, a favor de la corrupción, son partidarios de la hipocresía, de la simulación, racistas, clasistas y discriminadores. Aunque no imaginemos quiénes son ellos, suponemos que habla de los gobiernos panistas y priistas, pero ¿que muchos de los de Morena no vienen de esos proyectos, de esos partidos? ¿O nacieron el 2018 o con la fundación del partido? ¿Bartlett, es una oveja descarriada que él rescató? ¿O los panistas, priistas, perredistas, entre otros, que ahora pululan en Morena, son del rebaño perdido de la democracia? En fin, muy corta la memoria del Presidente.

Y se viene

la ‘Gran Marcha’

“La Gran Marcha” de AMLO saldrá el domingo del Ángel de la Independencia a las 9:00 horas tiempo de México, tempranito porque la gente quiere ver el Mundial. El Presidente asegura que no habrá acarreados, que no los necesita ya que tiene una aprobación del 70 por ciento, pues con que vayan una gran parte de los millones de mexicanos que lo respaldan. “Como 50 millones. Claro que no pueden venir todos, no van a estar todos, pero así estamos. Si no tuviésemos 70 por ciento de aprobación, pues ya nos hubiesen derrotado”. No creemos que la aprobación haya sido motivo para quitar a un Presidente, todos han nadado de muertito con las cifras, pero sí hay que reconocer la popularidad de López Obrador. Y todo, nada más porque salieron a marchar en favor del INE y la democracia de este país. Podrá enseñar músculo, pero no cambiará los fallos que tiene su reforma electoral.

Ahora vamos

con la semanera

El Gobernador Rubén Rocha Moya, por su parte, en su conferencia semanera contestó todo lo que los reporteros le preguntaron, que por cierto tendrán que revisar ese formato, porque las preguntas nunca alcanzan. Pero bueno, entre las cosas que se vieron, fue que sí hubo regañado, y no fue un integrante del gabinete estatal; no, fue un funcionario federal, a quien Rocha hasta lo tachó de mentiroso, el titular del Insabi Juan Ferrer. El Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que el director del Insabi mintió cuando le dijo que dotarían a Sinaloa de recursos para los nuevos hospitales, lo que hizo que él anunciara muy alegre el 26 de septiembre pasado que llegarían los recursos, y nanay, nada más no hay modo de que puedan arrancar estos nuevos nosocomios: el Centro de Salud, el Hospital General e incluso la mudanza completa al nuevo Hospital Pediátrico. Por lo pronto, una semana de respiro a los integrantes del gabinete, ya vendrá la semanera del próximo lunes a ver a quién le toca.

‘El Químico’ no se va...

’El Químico’ no se va

En la conferencia semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya dijo que el ex Alcalde Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, a pesar de que ya pesan sobre él dos solicitudes de juicio político, no será removido de la Secretaría de Turismo. El Mandatario estatal insistió en que si hizo ese entuerto fue para “tranquilizar” al puerto y a los mazatlecos, y no cayera en la ingobernabilidad; además, reconoció que no sabía que existía lo del fuero para los secretarios de Gabinete. Eso sí, dijo que en cuanto “El Químico” fuera requerido por la Fiscalía o por el mismo Congreso del Estado, hasta ahí llega su periodo en Turismo, o sea pues, que la espada pende sobre él. Aunque la verdad, a como hemos visto en sus conferencias al Diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, bien puede Benítez Torres comerse unos buñuelos navideños, no se le ve que se le vaya a dar celeridad al asunto. Quizás libre las posadas y porqué no, la Rosca de Reyes.

