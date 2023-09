Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Los morenistas de hueso colorado y de tropa claro que están preocupados, sobre todo porque en la Semanera al Gobernador Rubén Rocha Moya le dio por señalar que todos, hasta los ex priistas, tienen derecho a ser candidatos.

Repartiendo

Tratando de defender lo indefendible, el Gobernador Rubén Rocha se apostó en el papel de abogado del diablo y defendió a capa y espada la adhesión de ex priistas y miembros de otras corrientes y partidos al proyecto de Claudia Sheinbaum , un llamado a unirse que él mismo orquestó; y no sólo el llamado a los ex priistas, también a gente como Élmer Mendoza , a quien verlo por ahí dio un poco de pena ajena.

Mucho tirador

para el puerto

Por tiradores de Morena para la Presidencia Municipal de Mazatlán no queda, mira, ahora el puerto se ha convertido en la joya de la corona de las próximas elecciones, porque no sólo son tiradores potenciales, sino políticos probados que estudiaron en la universidad del poder.

Seguramente algunos aprobaron con menciones honoríficas las materias Mañas I y Mañas II, y cursos de Uñas Afiladas III.

Mire si no, Fernando Pucheta, el ex priista y gran orquestador de campañas, sobre todo lo recuerdan mucho repartiendo electrodomésticos; Alejandro Higuera, un cartucho bastante quemado y que los mazatlecos ya lo padecieron tres veces como Alcalde, pero quien fue coordinador de campaña de Rocha Moya y también hasta hace unos días, su secretario particular, quien aparte de contarle anécdotas no sabemos exactamente qué hacía.

Como diría Rocha alguna vez “Ya no es el ‘Diablo Azul’, ya es moreno”, acomodaticio como pocos.

El actual Alcalde, Édgar González Zataráin, quien tuvo que entrar al quite antes de que “El Químico”, como Nerón, encendiera Mazatlán, y que palabras de políticos de peso, lo ha hecho bastante bien, sería interesante que repitiera y que le den toda una administración completa, hay potencial ahí y mucho.

Lo interesante es que si se acota que la candidata debería ser una mujer, por eso de las cuotas de género, ya se amolaron los demás, porque también hay y bastante.

Estrella Palacios, Flor Emilia Guerra, Celia Jáuregui y Emma Rodríguez Choreño pueden ser candidatas por Morena a la Presidencia Municipal de Mazatlán.

Que si este Centinela hizo esta lista, no para nada, los nombres fueron enlistados por el mismo Rubén Rocha Moya en la Semanera.