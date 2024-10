Si bien la inmediatez de atender la solicitud de reunión de seguridad es una buena señal por parte de Claudia Sheinbaum Pardo y sus funcionarios, hay que recordar que la crisis de seguridad inició desde el 9 de septiembre y esta reunión se celebra un mes después.

La visita exprés, pero visita al fin

Este martes Sinaloa fue sede de una reunión del gabinete de seguridad federal, prometida tan solo unas horas antes por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El arribo de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, y del General Ricardo Trevilla Trejo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, a Culiacán fue hasta algo sorpresivo, pues no se esperaba que ocurriera tan pronto su visita.

Llegaron al hangar de las fuerzas federales a un lado del Aeropuerto Internacional de Culiacán, y se fueron a pasear a Las Quintas en un recorrido que no logramos entender. Resulta que fueron a dar la vuelta a una de las colonias más seguras y acomodadas del municipio, no se sabe si para monearse o para de verdad ir a trabajar porque de este recorrido no se reveló absolutamente nada.

Ya después llegaron a la Novena Zona Militar, y comenzaron con el protocolo sin el Gobernador Rubén Rocha Moya, que llegó a la reunión a la hora pactada de las 3 de la tarde con los funcionarios federales. Así estaba agendado.

Terminada la reunión García Harfuch y Trevilla Trejo salieron de la zona militar por aire, sin declarar nada ante medios de comunicación.

Si bien la inmediatez de atender la solicitud de reunión de seguridad es una buena señal por parte de Claudia Sheinbaum Pardo y sus funcionarios, hay que recordar que la crisis de seguridad inició desde el 9 de septiembre y esta reunión se celebra un mes después.

Es más, primero vinieron Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador a inaugurar obras hidráulicas a finales de septiembre al municipio de Rosario que a atender el problema de la violencia que ya había cobrado para entonces más de 100 vidas.

Y por otro lado, las promesas de atender la seguridad pública trayendo más elementos de la Guardia Nacional y Fuerzas Especiales da esperanza, pero no responde la duda de ¿cuándo podremos retomar nuestras vidas?

Una pregunta que se le ha hecho al Gobernador hasta el cansancio. Ahora falta ver si el cambio de tono de la nueva Presidenta en el tema se nota pronto en las calles de Culiacán y las carreteras de Sinaloa.

Que se note la llegada de Tere

Ya avisamos en este espacio sobre lo que implica la llegada de María Teresa Guerra Ochoa como Presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, y de volada la Diputada ha hecho notar su presencia en el Poder Legislativo.

Como dijimos hace algunos días, con Tere Guerra al frente de la Jucopo, y con el respaldo que le da la aplanadora guinda en el Congreso, sería interesante ver cómo impone su criterio en la vida interna del Parlamento, bueno, pues lo primero que hizo fue acomodar a toda su gente que le sacó Inzunza de nombrar a Ana Chiquete como titular de la Secretaría.

Ahora no sólo tiene a la mayoría parlamentaria, sino que cuenta con una estructura interna con la cual se entiende a la perfección, y estructura que la comprende de igual manera, básicamente porque es su equipo de trabajo de cuando estuvo en la Semujeres.

La llegada de Guerra al Congreso, insistimos, ya se ha hecho notar con fuerza, y desde Radiopasillo Legislativo se habla que incluso ya piensa en implementar una conferencia semanal previo a las sesiones, a modo de “La Semanera” de Rocha Moya.

En la edición del pasado 4 de octubre, hablamos del empoderamiento con el que llegaba Guerra Ochoa al Congreso, porque es una mujer que desde antes de ejercer como servidora pública demostró mucho carácter y liderazgo desde el activismo social, aunque se les frunza a varios uaseños.

Ese empoderamiento de la mujer que tanto ha querido impulsar Tere Guerra, lo hizo patente en el acomodo de sus piezas en el organigrama del Congreso, y colocó a la primera Secretaria General, sí, Secretaria con “A”, en la historia del Poder Legislativo de Sinaloa.

Cierto es que se ha avanzado en el fortalecimiento de la figura femenina dentro de la política, no por nada tenemos a la primera Presidenta de México, y en el caso concreto de esta entidad, no nos quedamos atrás.

La Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva y ahora la Secretaría General, son encabezadas por mujeres, y sin importar los colores, representa mucho en un País y un estado que históricamente ha estado muy mermado por la represión de género.

Todo fluyendo muy bien, pero el que definitivamente se niega y no deja de enseñar su terquedad es con el Góber, ya ven que agarró de Secretario General de Gobierno al jovenazo de Feliciano. Ni hablar.

A la chamba y sin pistolas

A los que ya hemos visto en las calles echándole fregazo a la chamba es a los agentes de la Dirección de Tránsito Municipal, aunque todavía no traen pistola.

Ese tema del desarme, insistimos, no es algo que se vaya a definir rápido y menos si todavía hay disputa de grupos de la delincuencia organizada peleándose en las calles.

Es obvio, como lo ha sugerido desde el mismo Consejo Estatal de Seguridad Pública, que el tema va más allá de la simple revisión de una licencia de armas, sino del posible involucramiento de las fuerzas del orden locales con la mafia.

Pero pues mientras son peras o son manzanas, nuestros queridos transistores ya andan al 100 en las motocicletas cumpliendo su chamba.

Ojalá que pronto ya estemos todos haciendo lo que hacíamos antes, menos los malos, para seguir echándole ganas y poner nuestro granito de arena como sociedad y buscar el desarrollo colectivo como sinaloenses y ver nuestros partidos de beisbol sin preocupación por la seguridad pública.

