La semana inicia hoy muy temprano, a las 9:00 horas, cuando el Rector Jesús Madueña Molina y el abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, afronten la audiencia que más bien es una continuación, por el presunto abuso de autoridad contra la Auditoría Superior del Estado, al no permitirle realizar una auditoría de los recursos de la Universidad.

Una semana

de audiencias

Para ese día también está citado el actual Rector Jesús Madueña Molina , así como el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera e integrantes del Comité de Adquisiciones de la institución, o sea Salvador Pérez Martínez , Héctor Melesio Cuén Díaz , Soila Maribel Gaxiola Camacho , Jorge Pérez Rubio , Óscar Orlando Guadron , Manuel de Jesús Lara Salazar , Norma Alicia Aguilar Navarro e Ismael García Castro.

La justicia no descansa, bueno eso dicen, se lee muy bonito, pero en Sinaloa quizás no descanse pero sí se echa sus siestas.

El Químico también en el banquillo

Entre una audiencia y la otra de los temas de la UAS, el martes el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien fue imputado por la Fiscalía General del Estado el pasado 17 de agosto por la adjudicación directa de dos contratos a la empresa Azteca Lighting, seguirá este ñ martes 22 de agosto cuando se analice la vinculación a proceso.

”El Químico”, junto al ex Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Jesús Javier Alarcón Lizárraga, fueron acusados por el contrato de 198 luminarias por 34.9 millones de pesos, además del contrato de 2 mil 139 lámparas por 400.8 millones de pesos.

En ese mismo juicio fueron imputados Javier Lira González, ex Oficial Mayor; José de Jesús Flores Segura, ex Secretario; y José Daniel Tirado Zamudio, ex director de Obras Públicas, solo por el contrato de 34.9 millones.

Bueno, esperemos que por fin haya humo blanco en este tema, ahí se la han llevado todo el año difiriendo y difiriendo las audiencias.