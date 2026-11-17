Cuando leímos la frase que se aventó Roxana Rubio para hacerle la señal al “Pío” Esquer, de pronto nos sentimos en la Plaza de San Pedro celebrando sus 400 años en Roma.

“Ojalá lo toque Dios y reflexione”, dijo Roxana Rubio para que reconsiderara la alianza con el Partido Revolucionario Institucional, su partido, el Acción Nacional, y el Partido Sinaloense.

Los llamados, las plegarias y los reclamos

Cuando leímos la frase que se aventó Roxana Rubio para hacerle la señal al “Pío” Esquer, de pronto nos sentimos en la Plaza de San Pedro celebrando sus 400 años en Roma.

“Ojalá lo toque Dios y reflexione”, dijo Roxana Rubio para que reconsiderara la alianza con el Partido Revolucionario Institucional, su partido, el Acción Nacional, y el Partido Sinaloense.

¿Es neta, Roxana?

La verdad es que se nota que Sergio Esquer ha tomado sus decisiones con base en hechos pasados, calculados y comprobados, no por corazonadas ni milagros ni peticiones a San Judas o a Malverde.

Durante la sesión de este martes, la panista hizo nuevamente este llamado al dirigente del Movimiento Ciudadano para que se sume a la alianza para enfrentar a Morena en el próximo proceso del 2027.

No sabemos a ciencia cierta si los cálculos, las cuentas o el ojo de buen cubero ya les hayan salido mal, que la petición de esta manera ya parece más de desesperación que de otra cosa.

Lo peor es que Roxana viene con este tono, luego de los reclamos absurdos de la Senadora Paloma Sánchez, quien insistimos se siente muy segura de ser alguien importante en la política sinaloense, y tachó al “Pío” de ser cómplice de Morena, sólo por justificar su decisión en el pasado del priismo y del panismo.

Roxana, quien se mantiene encumbrado de poder dentro del panismo por la corriente de los “roxanos”, insistió con su petición, que luego la convirtió en plegaria, de tratar de sacar a Morena, como buscar el “bien superior”, que su “estimado Pío” debe reflexionar y que “ojalá” sea tocado por “Dios o la Virgen”, y que no le haga el caldo gordo a Morena.

Luego de las plegarias, cambió el tono, y hasta acusó de que eso que trae con el PRI son excusas para no ir con la alianza.

La lógica de los aliancistas, suponemos, es sumar los resultados de las encuestas que han salido más favorecidas, sumar los azules, con los rojos, los morados y los naranjas y así sí ganarle al tinto, en la aritmética.

Pero las cosas no son así de fáciles.

La lógica del “Pío”, más sesuda, es que ya tiene números que lo colocan como segunda fuerza política en Sinaloa, que hay muchos indecisos que preferirán ir con uno que no esté tan quemado y que todavía tienen capital político para explotar y además explorar con sus nueva adhesiones.

No por nada el MC ha avanzado como avanzó en otros estados del país, en cambio con los “roxanos” es el mismo futuro y desenlace que ya se conoce, sacar cuentas para arañar dos curules, ver de reojo la sumatorio de votos y rezar para que no perder el registro y en una de esas hacer alianza de esas que terminan, por lo menos, acusados de narcos en los Estados Unidos o con un balazo en el pie.

¿Ese es el incremento?, casi casi mejor nadota

La noticia de que Sinaloa podría contar con un presupuesto de alrededor de 85 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027 no es del todo mala, pensando en la insistencia de la sociedad civil, la academia y las cámaras empresariales de la urgencia de que hay recursos extraordinarios para la situación extraordinaria por la que atravesamos desde el pasado 9 de septiembre de 2024 cuando estalló la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo estas estimaciones, anunciadas por el Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, el Diputado Ambrocio Chávez Chávez, no es del todo extraordinario porque apenas y la aportación federal tendría un incremento de 3.5 por ciento.

La cosa está así, según el “Bocho” Chávez, aproximadamente 68 mil millones de pesos corresponden a recursos federales y el restante vendría de ingresos propios del Estado.

En números limpios y llanos, el incremento es de unos 3 mil millones de pesos, tomando en cuenta de que el año pasado Sinaloa recibió alrededor de 65 mil millones de pesos por parte del Gobierno federal.

¡Uta, qué ofertón!, como dice el meme de Tribilín viendo la cuenta.

Y luego uno no quiere que reniegue, después de tanta raza echa bola ahí, con el ahorro de varias decenas de dizque asesores, que la mayor parte del tiempo viene a ser algún entenado, pareja, esposo o esposa, cuñada, vecino, compadre o recomendado de alguien a quien le deben algún favor, se hace una bolsa más grande que la de esos tres millones de pesos.

Es más, si comenzaran por rechazar las dietas, porque a ninguno de los legisladores les pagan con piedritas, también podría hacerse la vaquita más grande.

Es más, si se les quitara la gasolina, que también debería salir de su sueldo el trasladarse de su casa al trabajo, como cualquiera de todos los sinaloenses, muchos más millones de pesos se podrían ahorrar.

¿Para qué?, pues principalmente para fortalecer los equipos de peritos y policías de investigación para buscar darle respuesta a la monstruosa crisis de personas desaparecidas que tenemos.

A capacitar o contratar a policías investigadores que capturen delincuentes y asesinos a un ritmo que nos permita vivir tranquilos, no como por el que atravesamos.

Para equipar y también contratar a policías entrenados y capacitados para conformar fuerzas de reacción como el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva, que son los que pueden hacerle frente a los grupos del crimen organizado en nuestro estado.

O por lo menos, para quitarles beneficios a quienes cuando llegan, se olvidan de sus juramentos y las promesas que hicieron a sus representados y se dedican más a planear y pensar cómo seguir enchufados de la ubre del erario y meter los pies en el lodo, sacar basura del arrojo o quitarse la camisa y meterse al mar cada vez que hay una elección cerca.

Los nuevos perfiles de Graciela

De destacar los nombramientos que hizo la Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, para completar poco a poco su equipo de trabajo, con los nuevos subsecretarios en las áreas de Gobierno y de la Secretaría de Educación Pública.

Según el boletín difundido, Domínguez Nava tomó protesta a Reyna Angulo Valenzuela y Manuel Ochoa Méndez como nuevos subsecretarios en la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Educación Pública y Cultura, respectivamente.

En el caso de Reyna, asumió la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, mientras que Ochoa Méndez estará al frente de la Subsecretaría de Vinculación Social de la SEPyC.

En una rápida búsqueda de datos sobre los currículums de ambos, llama la atención la trayectoria académica de Reyna Angulo, que quizás su cargo más importante hasta hoy fue haber sido la primera fiscal Anticorrupción de Sinaloa, promovida por el doctor Juan José Ríos Estavillo y aprobada por la 52 legislatura del Congreso del Estado.

Lo interesante es que estuvo en dicho cargo de 2018 hasta su renuncia en 2021, justo cuando se llevaron a cabo las acusaciones contra una veintena de ex funcionarios del ex Gobernador Mario López Valdez, acusados de delitos relacionados con la corrupción.En el caso de Manuel Ochoa Méndez, quien es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Occidente y cuenta con una maestría en Administración Pública, destaca por sus cargos directivos en instituciones educativas, tanto en actividades docentes como administrativas.

Pero sin lugar a dudas fue su paso como director del plantel 133 del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, en Recoveco, municipio de Mocorito, que alberga y organiza el Festival Gabriel García Márquez en honor al maestro Cruz Hernández Fermín, fundador del Club de Lectura La Hojarasca.

Ochoa Méndez estuvo presente en la organización por algunos años y hoy despachará desde una subsecretaría.

Parece que la Gobernadora Domínguez Nava sigue consejos y escoge bien a sus colaboradores. ¿O serán recomendados?

¡FOUL!... Mario Zamora apareció ayer en redes sociales en una foto junto a Jesús Vizcarra, también de extracción priista y ex candidato a Gobernador, ¿le estará ganando la carrera a Paloma?