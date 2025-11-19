Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Ya se viene la Verbena, ¿van a ir?

Pues, poco a poquito, Culiacán quiere enderezar y retomar sus espacios que ya perdió desde hace ya más de un año.

Y así, temerario, el presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil anunció que la tradicional Verbena iniciará el próximo 5 de diciembre.

De hecho, ya se puede ver que en el terreno que se ha rentado siempre para este evento, ya hay locales que se están armando.

Y decimos eso de temerario, porque sentimos que Gámez Mendívil anda más envalentonado por el tema de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025, que se celebró en el Centro de la ciudad por más de una semana y que involucró a la mayor parte de los sectores para declararse todo un éxito.

Ahora su apuesta sin duda es la Verbena, que cada año recibe a miles de familias durante la temporada decembrina.

Gámez Mendívil confirmó que los trabajos de instalación comenzaron y que el tradicional evento se mantendrá desde el día 5 hasta el 7 de enero de 2026.

“La verbena se está preparando, se está programando”, dijo.

“Ya están los haciéndose los trabajos y se proyecta, sino mal recuerdo, al 7 de enero que concluye, es lo que normalmente o tradicionalmente son las fechas de ver lo que es la verbena y ya hay un avance”.

Por lo pronto, también el Sistema DIF Bienestar está chambeando para pulir los detalles completos en los próximos días.

La verdad es que no queremos cantar victoria pero tampoco ponernos pesimistas, la neta es que cualquier cosa podría pasar en medio de esta guerra interna del Cártel de Sinaloa pero también hay que vivir.

¿Usted se animará a ir a la Verbena?

Le pusieron falta al vato

El Vicefiscal especializado en la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Eladio García Arredondo, tenía una cita clave: sentarse frente a periodistas, madres de desaparecidos y activistas en el foro “Libertad de expresión bajo fuego”.

Un espacio pensado justamente para dialogar sobre riesgos, fallas institucionales y alternativas en un estado donde ejercer la palabra o la búsqueda se convierte, muchas veces, en un acto de resistencia.

Pero el Vicefiscal no llegó.

No hubo aviso, no hubo explicación oportuna. Sólo el silencio y las sillas reservadas para él, vacías. Un gesto que, en este contexto, pesa más que una simple ausencia: envía el mensaje de que quienes deben proteger no siempre consideran prioritario escuchar.

En Sinaloa, donde la violencia marca el pulso de las agendas y la impunidad se vuelve paisaje, faltar a un foro así no es un detalle menor. Es ignorar a quienes enfrentan las consecuencias, las más dolorosas, de las fallas del Estado. Y es dejar plantados a los periodistas, que a diario ponen el cuerpo para informar, y a las madres que buscan a sus hijos sin descanso.

El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, lo dijo claro: cuestionó la ausencia del nuevo Fiscal y la calificó como un mal inicio. Y sí, lo es. Porque un Vicefiscal encargado de proteger a defensores y periodistas no puede darse el lujo de faltar justo donde se expone la urgencia de esa protección.

Mientras tanto, las madres buscadoras llegan puntuales. Los activistas llegan puntuales. Los periodistas llegan puntuales. Ellos no fallan, aunque carguen cansancio y duelos. Quizá por eso duelen tanto las ausencias desde el lado institucional: porque son un recordatorio de que la distancia entre el discurso y la acción sigue siendo enorme.

Y entonces queda la pregunta que nadie quiere decir en voz alta, pero que todos piensan:

Si el vicefiscal que debe proteger a quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo no tiene tiempo para escucharlos, ¿para quién está trabajando?

La lectura de la foto

¿Qué lectura le podemos dar a la asistencia del Gobernador Rubén Rocha Moya a esa reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum y demás clica morenista?

La respuesta se la dejamos a la que usted haya entendido, pero hay aristas que no podemos dejar pasar.

La primera es de los compromisos que Tata Rocha tiene con sus pendientes, sobre todo por el tema de presupuesto, como el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa que a nadie nos cae del todo bien.

Pero lo que no podemos también dejar pasar es el tema de su confabulación en el tema de la violencia.

Pensémoslo de esta manera: la cosa no ha dejado de presionar en Sinaloa, y la cosa nos referimos a la violencia.

Al paso, lleno de tumbos, no podemos ser ajenos de la mano federal metida de lleno para permear la narrativa que los medios de comunicación serios hemos tenido a bien mostrar hacia afuera del estado.

Esas matemáticas chapuceras, de restas, de dividendos poco claros y sentidos a modo, que se han encargado de mandar desde las oficinas de comunicación de las corporaciones federales y militares, cuya única manera de debatirlas es en una Mañanera, a la que para llegar hay que cursar un camino minado de paleros y raza a modo que impide cuestionar y contrastar, a nivel nacional, como única palestra válida para la chairiza, la lógica que vivimos pueblos como el de Sinaloa.

Sin embargo, el Gobernador Rocha Moya no aparece en la foto junto a Sheinbaum, otra cosa que hay que tomar en cuenta.

Un retrato de quien interpreta que, a un par de años de que termine su administración, ya no sea el personaje arropado y chiqueado por el Gobierno federal, como muchos han creído.

Quizás, entonces, esta imagen sea algo que podamos ver de aquí en adelante, de un Gobernador cada vez más alejado del poder, y no tan bien recibido como muchos lo creían.

Hagan sus apuestas, o comente qué opina usted sobre esta lectura.

Arranca el ambiente carnavalero

Con todo y todo, en Mazatlán hoy arranca la fiesta, pero sobre todo el mitote, pues esta noche es la presentación de las candidatas y candidatos a los reinados del Carnaval de Mazatlán 2026.

El escenario será de lujo, pues en esta edición el evento se realizará en el Fuerte 31 de Marzo, junto al mar mazatleco, donde también se dará a conocer el tema de este Carnaval.

Para los porteños, su fiesta anual acapara comentarios y hasta desata pasiones y pleitos, así que las próximas semanas esa temática dominará en gran parte la comidilla porteña.

Y es bueno, pues Mazatlán y Sinaloa necesitan distractores, y el Carnaval es la mejor opción. De aquí a febrero, el puerto bullirá con el brillo de la lentejuela de las y los aspirantes a reinas y reyes.

Además, el evento será el gran debut del nuevo director del Instituto de Cultura, Óscar García Osuna, así que se espera un buen ambiente que dé de qué hablar a la comunidad mazatleca, siempre deseosa de fiesta.