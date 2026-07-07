Desde que Rubén Rocha pidió licencia, las conferencias de los lunes simplemente desaparecieron. Yeraldine Bonilla había dicho que seguirían, pero ya pasaron más de tres meses y no volvieron. Se perdió el único momento en el que el Gobierno daba la cara de manera constante y respondía preguntas incómodas.

¿Y quién está al mando?

Hay algo que ya empieza a hacer ruido.

En menos de dos días vimos a viudas de policías protestando porque siguen esperando seguros de vida y pensiones. Ahora, el Movimiento Antorchista llega a Palacio para pedir agua potable, pavimento, electrificación y apoyo para familias desplazadas por la violencia. Y si uno le rasca tantito, aparecen más manifestaciones de las últimas semanas.

La pregunta no es por qué protestan sino quién los está escuchando.

Desde que Rubén Rocha pidió licencia, las conferencias de los lunes simplemente desaparecieron. Yeraldine Bonilla había dicho que seguirían, pero ya pasaron más de tres meses y no volvieron. Se perdió el único momento en el que el Gobierno daba la cara de manera constante y respondía preguntas incómodas.

Y sí, es completamente entendible que la Gobernadora esté enfocada en el nacimiento de su hija. Ese no es el punto. El problema sería que el resto del Gobierno también parezca ausente.

Porque la administración no puede ponerse en pausa. La gente sigue esperando.

Algunos funcionarios dicen que mantienen comunicación diaria con la Gobernadora y que las dependencias siguen trabajando. Qué bueno. Pero eso tendría que notarse más allá de las oficinas.

Cuando la gente siente que la única manera de que la volteen a ver es plantándose en Palacio de Gobierno, algo no está funcionando.

Gobernar también es estar presente. No necesariamente en todos los eventos o detrás de un micrófono, sino donde se toman las decisiones y donde se resuelven los problemas.

Al final, las manifestaciones piden respuestas. Y esas, hasta ahora, siguen llegando demasiado tarde.

La realidad

Mientras en los discursos oficiales se presume un estado de bienestar, la realidad en las calles de Sinaloa cuenta una historia de números rojos y persianas bajadas.

Para la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, la percepción económica y el poder adquisitivo de los ciudadanos no sólo se han estancado, sino que han sufrido un desplome brutal de entre el 35 y el 40 por ciento de ventas.

Esta misma cifra golpea con la misma fuerza a los pequeños y medianos comerciantes, quienes ven cómo sus ventas se evaporan mientras la inseguridad se vuelve el cliente más asiduo de sus negocios.

El golpe no se detiene en el consumo diario y la crisis de confianza ha llegado hasta los cimientos, literalmente, pues el valor de los bienes raíces en la entidad ha retrocedido un 30 por ciento.

En un estado donde la inversión debería ser el motor, el nerviosismo financiero ha ganado la partida debido a la ausencia de una estrategia que garantice lo mínimo indispensable para trabajar: seguridad. Sin garantías, los sueños de inversión y la creación de empleos se mantienen bajo un secuestro que nadie parece querer negociar.

Lo más indignante es la falta de voluntad política que impera en el tercer piso en medio de una de las crisis de gobernanza; la prioridad de muchos funcionarios no ha sido atender la emergencia, sino abandonar el barco para perseguir una nueva silla electoral.

Parece que para la clase política sinaloense, los votos valen más que la seguridad de quienes los emiten, porque mientras el Estado se queda en la orfandad administrativa, quienes deberían estar diseñando soluciones están ocupados convenciendo al ciudadano de volver a confiar en un sistema que los dejó a medias.

Dicen que Sinaloa siempre ha sido violento, pero lo que se vive hoy ha cruzado una línea peligrosa que pone en jaque la estabilidad económica básica de todas las familias.

Ante esto, la táctica del Gobierno estatal ha sido tan predecible como ineficaz, porque esconder la cabeza como los avestruces, esperando que el temporal pase por sí solo en lugar de enfrentarlo con inteligencia y contención.

Mientras la autoridad espera sentada a que el conflicto se disipe, el ciudadano de a pie se queda solo, buscando herramientas propias para sobrevivir en un estado abandonado por sus propios gobernantes.

Aguas con las mismas mañas

Aunque son malas noticias para iniciar una obra tan importante, como la del paso inferior del libramiento Pedro Infante, ya lo sabíamos, siempre es culpa de las lluvias.

No sabemos si es a propósito que se hagan los planes sin entender que esto puede pasar, porque específicamente después del 24 de junio, según la historia ancestral, incluso antes de que se aplicara tecnología para los pronósticos del clima, comienza la temporada de lluvias.

Aunque también hemos visto que muchas veces los proveedores usan esta justificación para hacer modificaciones al contrato, primero con fechas para mover y luego para más lana que cobrar.

Lo decimos desde ahorita porque, insistimos, esa cobijita ya está muy mojada.

Hay ejemplos claros y recientes, como el túnel del Eje Federalismo, el paso inferior del Pedro Infante con el superior del Rolando Arjona, o el paso inferior de la salida norte.

Es más, el caso más absurdo es la modificación de la continuación de la Miguel Tamayo de los Monteros, yendo del Hospital de la Mujer a Villas del Río, que tuvieron que retrasar toda la obra y el proveedor cobrar otra obra aparte, para preparar un drenaje especial del que nadie se había percatado, pese a los estudios del suelo y el pomposo proyecto ejecutivo, hasta que justamente comenzó a llover.

Aguas, entonces con las posibles modificaciones y sobre costos, para por lo menos registrar que esto es muy probable que pase, como un modus operandi que ya hemos visto mucho.

Truchas y ya veremos.

La presencia de aspirantes en medios

Por segunda semana consecutiva, después de haber solicitado licencia como Diputada para inscribirse en la convocatoria como aspirante a la coordinación estatal de Morena en Sinaloa, la doctora María Teresa Guerra tiene una nueva conferencia hoy.

La sorpresa es que no hay un tema específico por el cual la doctora necesite hablar con los medios de comunicación, sino que todo parece obedecer a un tema de estrategia para mantener viva su imagen en los medios de comunicación.

Estas acciones también obedecen a viejos refranes cómo el que dice que “el que se mueve, no sale en la foto”, y que aunque suene a paradoja, se traduce como el que no está activo, desaparece de la jugada política.

Hemos visto que hay medios que se han quejado de que los políticos ya se niegan a hacer convenios para mostrar sus aspiraciones y prefieren mantener estas invitaciones que reduce costos y garantiza la presencia en los medios.

Una de las razones más fáciles para explicar de por qué los medios estamos obligados a atender invitaciones y publicar declaraciones es que también nuestra labor es la de registrar momentos históricos, ofrecer a lectores y seguidores un perfil o una manera que ayude a conocer a los aspirantes y en términos generales aportar a la democracia.

Pues hasta ahora la única que ha aprovechado esta ventaja social es Tere Guerra, con todo y que no se ha acostumbrado a que la abucheen en la calle.

De los demás, también entendemos que ni siquiera hay un plan, sólo buscar una manera de negociar la cuota política que les vaya a dar otros seis meses de chamba amarrados.

¡FOUL!... El Rector Madueña salió a informar que la UAS ya podría pagar la quincena del 30 de junio y prima vacacional, pero admitió que ¡aún no hay solución integral!