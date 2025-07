Malecón es columna institucional de esta casa editorial. malecon@noroeste.com

Otra iniciativa fuera de lugar

Otra vez Morena desempolva una iniciativa que tenía años en el cajón, justo cuando necesita ganar puntos entre la ciudadanía. Esta vez le tocó el turno al uso de uniformes neutros en escuelas de Sinaloa, una propuesta que permitiría que niñas, niños y adolescentes elijan si usar falda o pantalón sin importar su género.

Es una buena idea, pero no es nueva... y mucho menos es urgente para el partido cuando no hay elecciones cerca.

El Diputado morenista Manuel de Jesús Guerrero Verdugo presentó este lunes una iniciativa de reforma a la Ley de Educación y a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para garantizar que las instituciones escolares no impongan roles de género a través del uniforme. En papel, la propuesta suena bien: fomentar la libertad, combatir estereotipos y proteger la identidad de las infancias. ¿Quién no estaría a favor?

El problema no es el contenido, sino el calendario. Esta propuesta no es un descubrimiento reciente. Desde al menos 2023 ya se había discutido públicamente la necesidad de permitir uniformes neutros en las escuelas, e incluso otras entidades del país ya han avanzado en ello. Pero en Sinaloa, como en tantos otros temas que involucran derechos y diversidad, las iniciativas avanzan a paso de tortuga... hasta que a alguien le conviene que caminen.

A estas alturas, ya es momento de que la clase política deje de tratar los derechos como monedas de cambio para campañas. Las infancias no deberían esperar a que se alineen los intereses partidistas para poder expresar su identidad sin miedo a ser sancionadas o estigmatizadas por su ropa. Si la propuesta es buena, y lo es, ¿por qué hasta ahora la presentan con seriedad? ¿Por qué no hay voluntad política para empujarla fuera de tiempos electorales?

El Congreso local deberá discutir y votar esta reforma, pero ya se sabe que muchas veces lo que se presenta con bombo y platillo se queda durmiendo en comisiones.

A Morena le tocará demostrar que esta vez no se trata solo de propaganda, sino de compromiso real con las infancias sinaloenses. La ciudadanía ya aprendió a leer entre líneas... y también entre fechas.

Indolencia institucional

Aunque ya abordamos el tema, vale la pena el seguimiento que tuvo el desafortunado evento violento en que quedaron atrapados periodistas en El Pozo, Imala, por lo igual de desafortunadas que han sido las posturas oficiales.

El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, desde su creación en 2022, ha sido un organismo muy cuestionado por el rango de acción que tiene, y el poco conocimiento o tacto con el gremio que han demostrado quienes las encabezan.

La petición de la directora general, Jhenny Judith Bernal Arellano, fue que los periodistas de Seguridad y Justicia, comúnmente de policiaca o nota roja, “se olviden de querer ganar la nota y procure su integridad”.

Lo primero que parece increíble es que siendo un instituto creado y que debería estar abocado a la protección de estos gremios, les pida no exponerse, cuando el origen del asunto surge más a que las autoridades no cumplen con las garantías mínimas de seguridad no sólo hacia la prensa y personas defensoras, sino a la ciudadanía en general.

No puede ni debe pasarse por alto que un grupo de menos de una decena de personas entre periodistas y personal funerario lleguen primero a una comunidad rural que ha sido plagada de violencia, antes que tan siquiera un grupo de los miles de elementos de seguridad que se presume que hay en Sinaloa.

Los medios de comunicación tenemos protocolos de seguridad, eso desde luego, para reaccionar ante circunstancias que puedan darse de manera esporádica, pero lo que ocurrió en Imala es más un síntoma de algo que es recurrente.

No han sido pocos los hechos en que personal de prensa llega primero a los sitios donde hubo hechos violentos, y como dijimos ayer, eso no conviene a nadie. Sobre la directora del Instituto de Protección, lo de ayer es una muestra más para evidenciar que, al menos en lo que compete a los riesgos del periodismo y defensa de derechos humanos, poco sabe, comprende o asimila.

Y evidentemente tiene su responsabilidad como funcionaria, pero también hay que señalar a quienes se encargaron de designarla en ese cargo, uno para el cual definitivamente no era la ideal.

Por los rumbos de la Picachos

El que andará hoy por la zona serrana de Mazatlán es el Gobernador Rubén Rocha Moya, y será por los rumbos de la Presa Picachos donde se apersonará por ahí de las 11 de la mañana.

El poblado de la Puerta de San Marcos será el que recibirá a los funcionarios, entre los que se cuentan, además de Rocha, la Alcaldesa Estrella Palacios y otros del Estado y del Municipio.

Esta acción, que básicamente consiste en sembrar millones de alevines de tilapia en los 20 cuerpos de agua en todo el estado se realiza año con año en presas, diques y lagunas para lograr con eso que haya buena pesca, impulsando así esta actividad económica de la que dependen cientos de familias sinaloenses.

Y pues seguro el evento en el vaso de la presa servirá también para que el Gobernador y la Alcaldesa le echen un vistazo a la Picachos, que con las últimas lluvias seguro tendrá buena cara.

Veremos y diremos.