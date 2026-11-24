La decisión de los consejeros de mantener a Miguel Calderón Quevedo al frente de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública no fue algo a la ligera ni por pereza por un nuevo proceso, sino un consenso bien valorado y aplicado por la relevancia de su trabajo al frente del grupo ciudadano.

La crítica que siempre debe estar

La decisión de los consejeros de mantener a Miguel Calderón Quevedo al frente de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública no fue algo a la ligera ni por pereza por un nuevo proceso, sino un consenso bien valorado y aplicado por la relevancia de su trabajo al frente del grupo ciudadano.

A lo largo de los años, el ex Presidente Municipal de Navolato y ex Diputado local, ha podido ser un enlace entre la ciudadanía, el empresariado y el Gobierno sin tener que caer en tentaciones que echarían a perder cualquier esfuerzo desde esta trinchera.

Ha conformado un grupo de investigadores, de académicos y de analistas que se han mantenido proactivos incluso en medio de la crisis.

Las propuestas que han salido desde el Consejo Estatal de Seguridad Pública han sido, con el paso del tiempo, las decisiones que mejor se han podido tomar, y no es algo de la actualidad.

Desde ahí, por ejemplo, se ha insistido en la solicitud de recursos extraordinarios para fortalecer nuestras instituciones de prevención, contención y justicia, como una oportunidad en medio de la crisis y mientras tengamos el cobijo del Gobierno federal con las Fuerzas Armadas en todo el estado mientras los focos de alerta, por la guerra entre facciones, estén encendidos.

Antes se señaló la problemática del narcomenudeo, casi nunca combatido, la crisis de armamentismo, la violencia de género y el incremento de delitos patrimoniales, encabezados por el robo de vehículos y los robos a comercios, asaltos y en casas habitación.

Pero a veces tener la razón te coloca en contra de los intereses de gobiernos como los últimos que hemos vivido, tanto los estatales como locales, que ignoran las críticas constructivas y de suma y prefieren buscar tapar el sol con un dedo.

A nadie se le olvida que nuestras autoridades tardaron tres meses en admitir que la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa era un problema mayúsculo.

Tanto incomodó el CESP a las administraciones que simplemente no llamaron a realizar las dos sesiones ordinarias por año a las que legalmente están obligados, y prefirieron callar e ignorar esa voz y esos números críticos.

Hoy, por lo menos, se encendió nuevamente esa oportunidad y eso hay que reconocerlo.

La visita que dejó solo equipo y dudas

Omar García Harfuch volvió a Sinaloa. Esta vez no llegó para anunciar la captura de un objetivo prioritario ni para informar sobre un operativo de gran escala. Llegó a Culiacán para encabezar la entrega de patrullas, tomarse la fotografía institucional y repetir que el Gobierno federal mantiene una estrategia permanente para recuperar la seguridad en el estado.

El problema es que Sinaloa ya escuchó ese discurso. Lo ha escuchado durante más de dos años de violencia, mientras las familias siguen padeciendo los efectos de una guerra criminal que no termina y las autoridades acumulan balances de detenidos, armas aseguradas y toneladas de droga decomisadas.

La visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ocurrió apenas cuatro días después del operativo en Guasave que terminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro. Una operación que dejó 21 personas fallecidas, entre ellas 17 civiles armados y cuatro militares, además de bloqueos carreteros y vehículos dañados en distintos puntos del norte de Sinaloa.

Era, por tanto, una oportunidad para algo más que un acto protocolario. La entidad necesitaba explicaciones sobre las consecuencias de ese despliegue, garantías de seguridad para la población y claridad sobre lo que viene después de una captura de esa magnitud.

Pero García Harfuch prefirió el repertorio conocido: coordinación entre instituciones, operaciones permanentes, fortalecimiento de las policías y el compromiso de continuar trabajando hasta recuperar la tranquilidad.

También hubo patrullas, claro. Se entregaron 104 unidades, 57 para la Policía Estatal y 47 para la corporación municipal de Culiacán. Se anunciaron más vehículos, unidades blindadas, drones y cientos de cámaras para las carreteras. Equipamiento necesario, sin duda, pero que por sí mismo no responde a la pregunta que sigue pendiente: ¿cuándo se traducirá todo ese despliegue en seguridad para quienes viven en Sinaloa?

Porque mientras los funcionarios presumen capacidad operativa, las familias siguen midiendo la seguridad de otra manera: si pueden salir de casa, circular por carretera, abrir sus negocios o regresar sin temor.

Harfuch aseguró que las operaciones no concluirán con una detención. Ojalá esa afirmación se convierta en resultados verificables y no termine como otra frase de ocasión pronunciada frente a las cámaras.

El Secretario vino, encabezó el evento, reconoció a las corporaciones y se marchó. Sinaloa, en cambio, se quedó aquí, con la violencia, los muertos y la misma incertidumbre. Hasta la hora en que esta columna se escribe, iban nueve asesinatos en Sinaloa.

Las juntas de agua reprobadas

Ayer el mitote en el Congreso del Estado, resultó durante la sesión en la que los diputados avalaron los dictámenes de la Comisión de Fiscalización para los tres poderes, pese a que se identificaron observaciones durante la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado.

Pero lo más café fue en el caso de los entes públicos, pues aunque la mayoría también obtuvo el voto aprobatorio, fueron rechazadas las cuentas públicas de cinco juntas municipales de agua potable y alcantarillado.

Al final fueron las de los municipios de Angostura, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado y Sinaloa, debido a distintas observaciones y pliegos que no fueron solventados en su totalidad.

Curiosamente, la mayoría de estos municipios han sido señalados de haber tenido intervenidos sus módulos de riego... ¿tendrá algo qué ver?, ¿usted qué piensa?

¡FOUL!... La margarita se le empezó a deshojar al Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez, pues ya tomó protesta a ¡cuatro nuevos funcionarios!, tras la desbandada por candidaturas de la 4T.