El PAN le recordó a la Presidenta que, mientras ella celebra, a las madres buscadoras las siguen matando por hacer el trabajo que al Gobierno le da flojera o miedo hacer. Con 133 mil desaparecidos en el país y más de 5 mil 500 en Sinaloa, el discurso oficial de otros datos se siente como una bofetada para las familias que recorren el monte buscando restos.

Insiste PAN con desaparición de poderes

Vaya que el PAN en Culiacán amaneció con la espada desenvainada y dicen que el Gobierno de Sinaloa es una bomba de tiempo, ya que tienen lista la maleta para irse a la Corte Penal Internacional para denunciar crímenes de lesa humanidad.

La acusación no es pequeña y aseguran que lo que tenemos es un gobierno organizado trabajando de la mano con el crimen organizado.

Ahora no sólo piden juicio político contra Rocha Moya, sino que de plano quieren la desaparición de poderes porque, según sus datos, las victorias de Morena en 2021 y 2024 fueron cortesía de las mañas delictivas que ya tienen bien mapeadas en municipios como Ahome, Guasave y Culiacán.

Mientras en la capital del País se dice que las mujeres ya no lloran y que la violencia va a la baja, aquí en la realidad sinaloense los números cuentan otra historia, una mucho más triste y sangrienta.

El PAN le recordó a la Presidenta que, mientras ella celebra, a las madres buscadoras las siguen matando por hacer el trabajo que al Gobierno le da flojera o miedo hacer.

Con 133 mil desaparecidos en el país y más de 5 mil 500 en Sinaloa, el discurso oficial de otros datos se siente como una bofetada para las familias que recorren el monte buscando restos.

Es una incongruencia monumental, dicen los albiazules, que se le ponga seguridad pública a narcopolíticos mientras las mujeres se quedan solas rascando la tierra.

Y si por fuera nos llueve, por dentro nos graniza con la CFE. El panismo local calificó de robo en despoblado los recibos de luz que están llegando tres o cuatro veces más caros de lo normal.

Lo más cínico del asunto es que, como los lectores no pasan, la Comisión simplemente calcula la lectura y siempre para arriba, nunca para abajo.

Hay familias que de plano ya están entre la espada y la pared porque o pagan la luz para no morir de calor, o compran el mandado para no morir de hambre.

¿Y el subsidio? bien, gracias, perdidos en el laberinto de la burocracia mientras el bolsillo del ciudadano se queda en ceros.

Para cerrar el cuadro, el PAN ya está lanzando la convocatoria para reclutar a 4 mil 500 voluntarios que quieran cuidar las casillas en la próxima elección.

Dicen que no buscan gente que quiera ganarse un peso extra, sino ciudadanos que quieran salvarse de que Morena se vuelva a robar los votos.

Con 390 días de margen, ya están entrenando abogados para las impugnaciones.

La pregunta es ¿alcanzarán las ganas para cubrir las mil 500 casillas o el desánimo social será más fuerte que la urgencia de darle la vuelta a esta crisis?

Cuando el silencio también dice cosas

Diez días después de asumir la Gubernatura interina, Yeraldine Bonilla Valverde reconoció que no ha vuelto a hablar con Rubén Rocha Moya.

La declaración surgió después del ataque armado contra una de las casas de Rocha en la colonia Las Quintas, en Culiacán. Aunque el inmueble estaba deshabitado desde hace años, en el lugar quedaron cerca de 100 casquillos percutidos.

Rocha no ha pedido reforzar su seguridad, de acuerdo con la propia Gobernadora.

Pero, lo que sorprende es que, después de un hecho de esta magnitud, no haya existido siquiera una conversación entre el Gobernador con licencia y la personas que hoy está al frente del Gobierno del Estado.

No se trata de especular ni de imaginar rupturas donde quizá no las hay. Simplemente resulta extraño que, en medio de un episodio tan delicado, ambos no hayan tenido contacto.

El Gobierno ha insistido en que no hubo lesionados y que la casa estaba vacía. Eso es importante, por supuesto.

Pero también lo es el hecho de que una propiedad vinculada al principal actor político del estado haya sido atacada a plena luz del día y que la noticia parezca transitar con una sorprendente normalidad.

Tal vez no haya nada más detrás de ese silencio.

O tal vez, como suele ocurrir en política, lo que no se dice termina siendo tan revelador como lo que se declara.

Rocha, asegurado, ¿y los demás?

La Diputada local tricolor Paola Gárate aprovechó la recta en la sesión ordinaria en el Congreso del Estado para cuestionar la protección de parte de dependencias otorgada al Gobernador con licencia Rocha Moya.

Gárate en encabritó y reclamó que no resulta creíble que los gobiernos estatal y federal desconozcan el paradero del Mandatario con licencia, aaaaahhh pero sí cuenta con seguridad oficial.

Por esto, es lógico que las autoridades deberían saber en dónde se encuentra.

La incongruencia, reclamó, es que nadie sabe, ni la misma Presidenta Claudia Sheinbaum, ni el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Entonces, ¿cómo dicen que no saben dónde está, si él tiene seguridad federal?”, cuestionó.

“Es incongruente que no se sepa por qué se dijo; la misma Presidenta y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana habían señalado que el Gobernador con licencia había solicitado seguridad y que se le había otorgado. Entonces, “¿cómo dicen que no saben dónde está, si él tiene seguridad federal?”, expresó.

Luego recordó que ella ya ha pedido seguridad de manera formal y ante medios, que ha gritado, que lo ha dicho bonito y de otras formas, pero que ahora a los que están señalados por Estados Unidos sí les dan seguridad.

Ya les va a llegar a los productores

Buena noticia salió ayer para los productores de maíz en Sinaloa, puesto que la Secretaría de Agricultura reanudó los pagos pendientes correspondientes al ciclo otoño-invierno 2023-2024.

Los pagos, como se dijo antes, serán por un incentivo de mil 300 pesos por tonelada que, junto con la aportación estatal, sumará mil 700 pesos por tonelada.

El anuncio lo hizo hoy el titular de la Sader, Ismael Bello Esquivel, desde la Ciudad de México, en donde realiza gestiones relacionadas con los apoyos al campo sinaloense.

Aprovechó además para informar que el proceso operativo para beneficiar a los productores “no se ha detenido” y que continúan las negociaciones con el Gobierno federal para agilizar pagos y trámites administrativos.

El incentivo económico, según explicó Sader en un video, consiste en mil 300 pesos por tonelada de maíz, de los cuales 800 pesos corresponden al incentivo a la comercialización del grano y otros 500 pesos serán entregados como apoyo extraordinario para cubrir el costo del financiamiento.

Otra de las buenas noticias es que a esta cantidad de mil 300 se sumarán 400 pesos por tonelada aportados por el Gobierno del Estado, con lo que el total para los productores alcanzará mil 700 pesos por tonelada.

Pues ojalá que sigan con esa intención y por fin ayuden a los productores que tanto han sufrido por temas de bajos precios de venta, costos altos de producción, conflictos con el agua, inseguridad y hasta cambio climático.

¡FOUL!... La Presidenta Municipal de Culiacán interina, Ana Miriam Ramos, defendió los cambios en su Gabinete como respuestas a necesidades de fortalecer a la Comuna y porque... “siempre son buenos”.