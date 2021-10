Eduardo Verástegui volvió a causar controversia en redes sociales tras asegurar que no se ha vacunado ni lo hará, pues, dijo, no confía en la inmunización contra el nuevo coronavirus, causante de la enfermedad Covid-19, que mantiene en alerta sanitaria al mundo entero.

Aunque ahí no paró, pues Mauricio utilizó su cuenta para llamar a vacunarse contra el Covid-19.

Pero no sólo el famoso arremetió contra Eduardo Verástegui, pues varios usuarios de redes sociales se lanzaron contra el famoso por propagar mensaje que promueven la no vacunación ante el virus.

Incluso hubo quien llamó a que la cuenta de Eduardo Verástegui en la popular red social fuera cerrada.

¿Se arrepintió?

Tras la ola de mensajes que lamentaban la publicación de Eduardo Verástegui, el actor decidió eliminar su polémico tuit y colocar un nuevo contenido corto en donde sólo se mencionó que no se vacunará.

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar (sic). No confío en las personas que están detrás de las... Sobrios, alertas y vigilantes. #EfectosSecundarios ”, escribió Verástegui.

Sin embargo, en la publicación también recibió mensajes de confrontación por su postura que, dijeron, contradice a su discurso provida.