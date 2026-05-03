Cinco muertos y múltiples ataques armados marcan la última semana en Mazatlán

MAZATLÁN._ Cinco personas muertas y ataques a balazos contra dos viviendas dejó la violencia durante la última semana en Mazatlán, de acuerdo con información proporcionada por autoridades y estadísticas de este diario.

El miércoles 29 de abril se registró un enfrentamiento a balazos entre elementos de la Policía de Investigación del Estado y presuntos delincuentes en la Avenida de las Torres, frente al fFraccionamiento La Joya, que dejó un joven muerto y un motociclista detenido en la carretera Internacional al Norte.

Mientras que el viernes 1 de mayo, cerca de las 11:45 horas, un hombre perdió la vida tras ser agredido a balazos cuando se encontraba afuera de su domicilio en la calle Víctor Hugo, de la colonia Rafael Buelna.

La víctima fue identificada por sus familiares como Ulises “N”, de 28 años de edad.

En tanto que cerca de las 23:00 horas del sábado 2 de mayo fue localizado el cuerpo de un hombre con disparos de arma de fuego y signos de violencia en un domicilio ubicado entre la Avenida Delfín y la calle Calixto Contreras, en la colonia Dorados de Villa, quien al parecer ya tenía más de 24 horas sin vida.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa también reportó el sábado el fallecimiento de una persona en un hospital donde recibía atención médica por hechos violentos registrados la noche del pasado 25 de abril en el fraccionamiento Santa Teresa.

La mañana de este domingo se reportó el hallazgo de un hombre sin vida y al parecer con heridas por arma blanca en el Basurón Municipal, por lo que personal de la FGE lo trasladó a las instalaciones del Servicio Médico Forense para las diligencias de ley.

La noche del lunes 27 de abril también se reportó un ataque a balazos contra una casa ubicada en el fraccionamiento Villas del Rey, donde elementos de instituciones de seguridad que atendieron el reporte localizaron en el interior y detuvieron a cuatro personas en posesión de armas de fuego.

Mientras que la noche del miércoles 29 de abril se registró una agresión a balazos contra un domicilio ubicado en el fraccionamiento Valle Dorado, donde radicaba un elemento de la Policía de Investigación del Estado, quien repelió la agresión e hirió a uno de los probables responsables, el cual fue detenido en la clínica a la que ingresó a recibir atención médica.

El sábado 2 de mayo también fue detenido un hombre por realizar disparos al aire en la zona de la escollera, a un lado del Cerro del Crestón o Faro.