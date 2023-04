”No hay nada en lo absoluto, yo tengo mis empresas, son empresas que tienen más de 40 años la mayor parte de ellas, pago impuestos, genero fuentes de trabajo y es a lo que aspiramos nosotros que todas las muchachas y los muchachos algún día se conviertan en empresarios, que no sea pecado ser empresario, de tal manera que yo no tengo ninguna investigación y si algún día me notifican pues me voy a defender, yo ya estoy acostumbrado, yo siempre he dicho que el que nada debe nada teme”.

Fue entre los años 2009 y 2022, en los que Cuén Ojeda dejó de ser Rector de la Universidad y renunció a su pensión para incursionar en la política junto con su esposa, mientras que sus hijos tomaron puestos directivos en la UAS, gastaron hasta 108.3 millones de pesos en propiedades.

Ante información pública que señalan que es investigado junto con su familia por presuntos enriquecimientos ilícitos reiteró que no ha cometido ningún delito.

”En lo absoluto, pues si tú le pagas a un medio de comunicación para que saque ésto y muchas veces están necesitados, que es lo que ha pasado aquí”, subrayó el también ex rector de la UAS.

Sobre las investigaciones que se realizan a una funcionaria de la UAS se realizar contratos con la máxima casa de estudios por varios millones de pesos, manifestó que es lo mismo, ese tema lo mismo, lo saca la misma empresa de comunicación.

”Si se fijan es lo mismo, lo saca la misma empresa todo, pero eso no es ningún problema porque se supone que hay auditorías y según tengo entendido tiene tres auditorías en este momento la Universidad Autónoma de Sinaloa, yo cuando estuve como rector los 4 años me auditó la Auditoría Superior de la Federación, entonces ahorita pasa lo mismo”, continuó.

”Sin embargo, cuando quieren denostar a una institución tan noble como es la UAS pasa lo mismo, vean ustedes quién lo hace, la misma gente, en el mismo lugar y desde luego en contubernio con la gente que está en el Gobierno”.

Cuén Ojeda fue Alcalde de Culiacán por el PRI, creó el Partido Sinaloense en 2012, se jugó -sin éxito- dos veces la candidatura al Senado, también -sin éxito- una a la Gubernatura. Fue Diputado local plurinominal, presidente de su partido y Secretario de Salud tras apoyar a Morena en las elecciones de 2021, donde Rubén Rocha Moya fue electo Gobernador. La señora Jesús Angélica Díaz Quiñónez, esposa de Cuén Ojeda, fue diputada local.

Al mismo tiempo fundaron seis empresas: HB Operaciones, Inmobiliaria Luis XV, Administradora Tres Ríos, Beisbox, Wenchos y Casa María.

Por cómo gastaron en los últimos 14 años, sus ganancias podrían parecer enormes, pues de las 70 propiedades compradas en estos 13 años por la familia Cuén, 52 están a nombre de esas firmas. Los rubros de dichas empresas son diversos:

HB Operaciones es una lavandería con la franquicia Clyn Member’s.

Inmobiliaria Luis XV es una empresa con múltiples giros, que compra, pero no vende propiedades, que tiene su domicilio fiscal en un edificio sobre de una barbería y que factura cada comida que la empresa Casa María -también de la familia Cuén- cobra.

Beisbox y Wenchos son restaurantes de comida rápida y cajas de bateo, que tienen sucursales en Culiacán y Mazatlán.

Administradora Tres Ríos es un conjunto de locales comerciales que son habitados por un laboratorio de análisis clínicos, una casa de cambio de dólares, una empresa de químicos de limpieza, una clínica de fisioterapia y otros dos que están vacíos y con lonas en las que se lee “Se renta”.

Además, la familia Cuén se ha diversificado, sobre todo a través de la señora Belinda Portugal Domínguez, esposa de Héctor Melesio Cuén Díaz, quien es dueña de la barbería, una tienda de regalos y es representante legal de dos de las empresas familiares.