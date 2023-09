“En el pasado se hacía, sindicalizabas en las paramunicipales, ya no se puede, no es que ya no se pueda, más bien nunca debió haber sido, el sindicato no debe tener personal sindicalizado en el Indem, por ejemplo, en Cultura, en el DIF, son paramunicipales y les permitieron en el pasado”, evidenció.

Esos asuntos deben entrar en diálogo, declaró, pues su intención no es llegar y arrebatar, sino transitar, dado que no es posible continuar en estas condiciones y es lamentable lo que está ocurriendo.

“Yo no puedo, que me gane el enojo y despedir a alguien para que al rato le cueste a la administración el procedimiento una millonada”, dijo.

“Encontramos una lista de mucha gente que no va a trabajar y son sindicalizados, entonces es un tema que vamos a tocar, que va a lastimar mucho, que va a doler y que no quieren ver”, señaló González Zataráin.

El chantaje del Sindicato

El chantaje que el sindicato hace al gobierno municipal, manifestó el alcalde, se está mostrando abiertamente al Cabildo y a la población por primera vez, para no caer en negociaciones directas.

“El asunto del chantaje nunca se había tratado de esta forma, como lo estamos tratando hoy, cómo, abrirlo, abrirlo a la población, abrirlo a los regidores, abrirlo al Cabildo, que no sea entre el Alcalde y el sindicato”, comentó el edil.

Aunque lo más fácil para él sería llevar la fiesta en paz, no tener ni un conflicto y que incluso hasta le aplaudan el darles todo lo que le pidan, ganándose el respaldo total del sindicato, recalcó que sería a costa de un cargo alto hacia la administración, hacia el pueblo y hacia las finanzas.

“Es la ruta más fácil, lo han hecho muchísimos alcaldes, la mayoría, no se estresan, no se complican la vida, hay mucha gente que me ha dicho, ‘¿para qué te complicas la vida?, ¿para qué te peleas?, dales todo lo que te pidan’”.

“No es que me quiera complicar la vida, es una responsabilidad que yo tengo y yo no quiero pasar como uno más en el sentido de, ‘¡ahh si yo les di todo, porque si no me iban a parar o me iban a hacer huelga o me iban a gritonear!’”, advirtió.

Reiteró que no se trata de quitarles sus derechos, sino respetar sus derechos, siendo prudentes en lo que se sume de hoy en adelante a un contrato colectivo “cargado ya de muchos beneficios”.

Esto después del conflicto reciente en donde el personal sindicalizado encargado de la recolección de basura realizara un paro de labores, provocando que el servicio se paralizara momentáneamente afectando a algunas zonas de la ciudad.

La sindicalización de la hija del Regidor Jesús Osuna Lamarque

En cuanto a la propuesta de la sindicalización de la hija del Regidor y ex líder sindical Jesús Osuna Lamarque, González Zataráin, destacó que si bien no se puede catalogar como corrupción, si va en contra del contrato colectivo.

“No sé si sea corrupción, pero eso va en contra del propio contrato colectivo de trabajadores, porque dice el contrato colectivo que los trabajadores activos tendrán derecho a meter un hijo, él ya no es trabajador activo del sindicato”, dijo.

Cuando Osuna Lamarque estuvo activo, ingresó a una de sus hijas al sindicato, sin embargo puntualizó el Alcalde, hoy ya no está activo por lo tanto no cumple con esa parte.

“Forzar las cosas a que se dé éste hecho, obviamente es también hacerse de la ‘vista gorda’ y decir, ‘bueno, está bien, no hay problema, para no chocarte’”.

“Yo creo que esa parte más bien son temas que hay que tocar con mucho cuidado por el sentimiento que se hiere ahí, sobre todo por el tema de su hija”, argumentó.

El choque entre el Alcalde y los miembros del Stasam inició en diciembre del año pasado, cuando se puso sobre la mesa el contrato colectivo de los trabajadores a negociación.

En esa fecha se realizó una sesión de Cabildo que duró más de ocho horas, en la que el sindicato defendió sus derechos laborales y el Cabildo se encargó de pelear por cuidar y direccionar bien el recurso.

“Yo entiendo que hay una inercia que se venía haciendo durante muchos años, pero hoy las condiciones no están para seguir con ese ritmo, eso es todo, hay tantas necesidades,...hay un mundo de cosas que hacen falta”, sentenció.