$!Se incendia barco atunero en los muelles cercanos a la zona del Parque Bonfil, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un barco atunero se incendió la tarde de este sábado 15 de noviembre en los muelles del astillero de una atunera local que colindan con los muelles pesqueros del Parque Bonfil.

La base del siniestro se registra en la zona del puente de mando de la embarcación Atunero BM El Dorado, propiedad de la empresa atunera local instalada en el Parque Industrial Alfredo V. Bonfil.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Mazatlán y personal de la brigada contra incendios de la empresa, que iniciaron con el ataque al fuego desde las torres contra incendios instaladas a lo largo de los muelles y desde los cañones de agua contra incendio de una embarcación cercana.

La embarcación ya tenía días en el puerto y después de la descarga de atún fue atracada en la zona de muelles del astillero de la empresa, donde se realizaban trabajos de mantenimiento para salir a su siguiente viaje.

Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar del incendio para brindar apoyo a lo bomberos que presentaban síntomas de intoxicación o deshidratación; al momento no se reportan personas lesionadas por el siniestro.

El remolcador VB contadora de la Asipona Mazatlán llegó al apoyo para el combate al fuego.

La nube negra generada por el incendio se observa desde varios puntos de Mazatlán.