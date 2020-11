Abril, la joven asesinada en Mazatlán, iba a formalizar su matrimonio y a tener otro hijo

Netzahualcóyotl Ceballos

¿Quién era Abril? Más allá de una empleada de tiendas Oxxo, la joven de 24 años de edad, asesinada este jueves en Mazatlán en un asalto a la sucursal donde trabajaba, en El Venadillo, era una mujer con sueños.

Sus familiares hoy la recuerdan como "la más chiquiona" de cinco hermanos, alegre, amiguera, amorosa y trabajadora.

Nadie duda que amaba a su familia, sus hermanos, su esposo y, desde luego, su bebé. Deseaba casarse formalmente, aunque ya llevaba cuatro años con su esposo. En la mano, su anillo de compromiso. En 2021 quería hacer más grande su familia.

Le entregó el dinero, pero aun así, la asesina con navaja en Mazatlán

"Dejó a su bebé de 3 años, era una madre muy amorosa. Ella se iba a casar, ya traía su anillo de compromiso, y ahora entrando el año se iba a embarazar para tener a su segundo bebé", expresó una de sus familiares.

"La fecha no lo sé... pero eran sus planes, y ahora entrando el año embarazarse para su segundo bebé. Con su esposo ya tenía cuatro años".

Ella vivía en Culiacán, pero se encontraba en Mazatlán porque un hermano falleció días atrás. Se quedó unos días, y encontró trabajo en Tiendas Oxxo. En la nómina llevaba sólo tres días.

Abril estudió en Escuinapa para convertirse en maestra, carrera que dejó inconclusa porque se casó. Entonces se dedicó a la familia. Y lo iba a continuar haciendo, pero le arrancaron la vida con un "cebollero", a pesar de que jamás se negó al asalto.

"No tenían por qué haberla matado, no se resistió, no tenían por qué haberla matado", comentó otro de sus familiares que acompañaban a la joven en una última despedida.