Acusan a Quirino de incumplir con el pago de fondo de vivienda a jubilados

Integrantes del colectivo Somos Más Que 53 sostienen un plantón en el Palacio de Gobierno, por el incumplimiento del pago de 20 millones de pesos que estaban prometidos para el 20 de diciembre

Karen Bravo

Integrantes del colectivo Somos Más Que 53 acusan al Gobernador Quirino Ordaz Coppel del incumplimiento del pago de 20 millones de pesos que debía realizarse el 15 de diciembre de 2019.

Desde hace una semana, el colectivo está plantado en el Palacio de Gobierno exigiendo el pago que les prometieron por el concepto de fondo de vivienda que no utilizaron y que por ley deben reembolsarles, explicó Teodosio Fausto García, vocero del movimiento.

“Es tiempo que no quiere cumplir el Gobernador porque es el responsable del Estado”, aseveró.

La primera promesa de pago que hizo Ordaz Coppel fue para el 15 de diciembre del 2019, recordó Fausto García; sin embargo, no lo cumplió. Esperaron a que pasaran los días y en un nuevo compromiso, el ex Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, explicó que lo realizan entrando el 2020 y tampoco cumplió, además que no los atendía.

La semana pasada, los afectados se reunieron con el nuevo Secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega, en donde también estuvieron presentes el Director de Gobierno Julio César Romanillo y el Director del Isssteesin, Jesús Ernesto Delgado Valverde, pero tampoco han cumplido el pago, lamentó Fausto García.

“El recurso que el año pasado aprobó o reasignó el Congreso fueron 20 millones de pesos los que asignó para etiquetarlos en rubro de devolución de la vivienda”, expuso.

“Es un dinero que ya se debió haber pagado desde el año pasado”, señaló.

En toda la entidad son aproximadamente 10 mil afectados a los que no se les ha cumplido el reembolso del fondo de vivienda, pese a estar establecido en la ley, acusó.

“Para que se resuelva esta situación necesitarían alrededor de unos 6 mil millones de pesos para poderlo resolver a todo”, aseveró.