Afirma AMLO que dinero que recibió su hermano eran 'aportaciones de la gente' para gasolina de Morena o su sueldo

Durante su conferencia de prensa matutina llevada a cabo en Aguascalientes, el mandatario nacional dijo que los recursos vistos en el video filtrado la noche del jueves 20 de agosto, se utilizaban para 'la gasolina' y para 'el apoyo de quienes trabajaban en la organización del Movimiento'. Además, indicó que David León Romero trabajaba 'consiguiendo los fondos'

Carlos Álvarez

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que el dinero en efectivo que David León Romero, ex coordinador nacional de Protección Civil del Gobierno federal entregó a su hermano Pío, fue de aportaciones de "la gente" para "gasolina" de su movimiento político o para su sueldo.

"No somos iguales, en este caso del video, de mi hermano con David León, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero, porque no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando al señor [Emilio] Lozoya [Austin], donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto que puede significar 2 millones de pesos, no solo es eso", dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina llevada a cabo en Aguascalientes, el Mandatario nacional dijo que los recursos vistos en el video filtrado la noche del jueves 20 de agosto, se utilizaban para "la gasolina" y para "el apoyo de quienes trabajaban en la organización del Movimiento". Además, indicó que León Romero trabajaba "consiguiendo los fondos".

"Hemos luchado durante muchos años y nos ha financiado el pueblo [...] la gente era la que nos apoyaba. Yo obtenía mi sueldo de las aportaciones, eso fue por muchos años [...] como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones", afirmó López Obrador.

"A mí me apoyaba a la gente, había una cuenta abierta en un banco, en Banorte, en donde depositaba el dinero para mantenernos, yo tenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí, esto por años hasta que nos clausuraron la cuenta, primero la teníamos en otro banco, no era Banorte y por represalias, nos las cancelaron y le tengo que vivir agradecido al dueño de Banorte, finado ya, Roberto González [Barrera], que a pesar de la situación tan difícil de presión que vivíamos, se atrevió a abrirnos la cuenta", aseguró.

"Aquí abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada qué ver este video con la elección presidencial del 2018, para que no vaya haber malas interpretaciones", comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien aseveró que sabía de la existencia de las grabaciones por una llamada del propio León Romero, por lo que le sugirió que no aceptara el nombramiento como titular de la nueva distribuidora de insumos médicos y medicamentos a cargo del Estado mexicano.

"Fuera máscaras, nada de hipocresía. Yo sabía de estos videos desde hace como cinco días o seis. Me buscó David León preocupado, porque había recibido una llamada que iban a salir estos videos. Les dije que enfrentara la denuncia y explicara. Ayer me habló y le sugerí que también no aceptara el nombramiento de hacerse cargo de la empresa distribuidora de los medicamentos", indicó.

Graban a hermano de AMLO recibiendo dinero supuestamente para Morena y campañas de 2018

El Mandatario expresó que el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez -quien dio a conocer las grabaciones- o los opositores a su Gobierno, deben presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se inicie la investigación que corresponda.

"Que se llame a declarar que actúe legalmente, que hay cero impunidad y cero corrupción sea quien sea, no importa que sea mi familiar, mi hermano, mi esposa [...] Si actúo como lo tengo que hacer con integridad, con rectitud: voy a mantener la autoridad moral y política y desterrar la corrupción del país", advirtió el Presidente.

"Se debe presentar una denuncia, o los ex presidentes o sus representantes. Me refiero al ex Presidente [Enrique] Peña [Nieto], al ex Presidente [Felipe] Calderón [Hinojosa] o al ex Presidente [Carlos] Salinas de Gortari, o los dirigentes de los partidos opositores, para que se inicie la investigación que corresponda ante la Fiscalía General de la República", sentenció el mandatario nacional.

López Obrador aseguró que para aclarar la situación será necesario que tanto su hermano, como el ahora ex funcionario federal acudan a declarar ante la FGR, por lo que les pidió "dar la cara" y que no se amparen, "porque el que nada debe, nada teme".

"Esto lo explico [la difusión del video] como una reacción de quienes están viendo afectados sus intereses de la decisión que tenemos de acabar con la corrupción en el país. Como se ventilan casos muy graves de corrupción, como es el caso del señor Lozoya, que ha implicado a ex presidentes, legisladores, funcionarios públicos", dijo el mandatario nacional.

"Y como también se ventila el caso del señor [Genaro] García Luna, acusado de haberse puesto al servicio del narcotráfico, de una banda de narcotraficantes, siendo Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, estos dos casos muy delicados, pues entonces nuestros adversarios buscan equiparar las cosas y decir: todos son lo mismo [...] Es bastante usual y recurrente cuando se lleva a cabo la transformación", señaló.

LA FILTRACIÓN DEL VIDEO DEL HERMANO DE AMLO

David León Romero, ex coordinador Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal entregó dinero en efectivo -de parte de la entonces Administración estatal de Manuel Velasco Coello-, a Pío López Obrador, hermano del actual Presidente de la República, para supuestamente apuntalar al partido político Morena en el sureste del país, rumbo al proceso electoral del 2018.

El pasado 30 de julio, el mandatario nacional nombró a León Romero, como nuevo director de una distribuidora de insumos médicos a cargo del Estado mexicano, y dijo que el ahora ex funcionario federal era "un servidor público eficaz, dedicado y comprometido, porque de ese nivel es la importancia de su nueva encomienda".

Este ahora ex funcionario federal entregó, en su momento, durante el 2015, al menos dos millones de pesos en efectivo dentro de bolsas o sobres de papel, a Pío López Obrador, fundador de Morena en Chiapas y quien también fungió como consejero nacional de dicho partido político.

"Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí [...] Te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y terminamos [...] Hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos apoyando [...] El chiste es que él vea que hay apoyo", se escucha decir al ahora ex funcionario federal.

"Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades", escribió León Romero en su cuenta de la red social Twitter.

En en ese entonces, León Romero fungía como asesor del Gobierno estatal de Velasco Coello (2012-2018), actual coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en el Senado de la República, donde hace una alianza con la bancada de Morena.

En el video -presentado ayer 20 de agosto, por el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en su programa 'Loret Capítulo 12', transmitido en la cuenta de la plataforma YouTube, del medio digital LatinUs-, se escucha decir al hermano del actual Presidente de la República, que Andrés Manuel López Obrador está enterado del apoyo brindado por el entonces gobernador chiapaneco.

El 24 de octubre del 2019, el diario Reforma reveló que Pío López Obrador ofreció fondos presupuestales, acceso a créditos y protección de órganos auditores, a 21 Alcaldes de Chiapas, siempre y cuando se sumaran a las filas de Morena.

El periódico recabó varios testimonios que aseguran que la intervención de Pío López Obrador y del entonces secretario de Gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, fue fundamental para que los alcaldes chiapanecos se sumaran al proyecto encabezado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, militante de Morena.

Durante su conferencia de prensa matutina de ese mismo día, el Presidente López Obrador descalificó la publicación del rotativo, al asegurar que "habría que probarlo", e insistió que nadie de su familia o alguien vinculado a él, puede cometer algún acto de corrupción o de nepotismo.

"Además, no solo no deben, sino que caería en la esfera del derecho penal y serían juzgados", afirmó el mandatario nacional, quien recordó que existe un memorándum fechado el 13 de junio del 2019, en el que ordenó a funcionarios no permitir gestiones de ninguno de sus familiares para su beneficio o para "sus recomendados".

"Les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el Gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Eso incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante", ordena en el memorándum.

El documento firmado por López Obrador señala, también, que "los funcionarios públicos no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie [...] ni siquiera de recibirlos en las oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada".

El político tabasqueño señaló que lo dicho por Reforma "como que pinta para calumnia, por aquello que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces está mal que familiares, amigos, tomen esas decisiones [...] pero hay que ver si es cierto", insistió.

Por su parte, Pío López Obrador incursionó en la política en 1989, cuando participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y en 2006 fue el coordinador de campaña de López Obrador en Chiapas. En 2014, ya con Morena, se le encomendó el liderazgo de dicho instituto político en Chiapas, cargo que compartió con su hermano José Ramiro.