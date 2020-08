Graban a hermano de AMLO recibiendo dinero supuestamente para Morena y campañas de 2018

En videos publicados por Latinus se observan al menos un par de encuentros entre Pío López Obrador y David León Romero

noroeste.com

El hermano del mandatario Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, fue grabado recibiendo dinero supuestamente para fortalecer a Morena en Chiapas rumbo a las elecciones de 2018.

Los materiales los dio a conocer el portal Latinus. De acuerdo con dicho medio, en los videos se observa a David León, ahora designado por el presidente como director de la empresa para distribución de medicamentos, entregando dinero a Pío López Obrador en 2015, en al menos tres ocasiones. Según este reporte, los recursos fluyeron de ese modo durante año y medio.

En aquel entonces, refirió Latinus, David León era consultor y operador del gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco. Según el mismo medio, fue el propio León quien grabó los videos.

En los materiales se escucha al ahora funcionario del gobierno de López Obrador decir estas frases: “Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí”. “Te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y terminamos”.“Hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos apoyando”.“El chiste es que él vea que hay apoyo”.

Animal Político escribió a David León, para pedirle un comentario sobre estos videos, pero hasta las 20:00 horas no había respondido.

En sus redes sociales, publicó: “Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx. — David E. León Romero (@DavidLeonRomero) August 21, 2020

Esta nota aparece en medio del escándalo de corrupción de Odebrecht y las acusaciones que hizo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, contra varios exfuncionarios y actuales funcionarios tanto del PRI como el partido Acción Nacional, fuerzas opositoras al partido del presidente López Obrador, Morena.

El 24 de octubre del 2019, el diario Reforma reveló que Pío López Obrador ofreció fondos presupuestales, acceso a créditos y protección de órganos auditores, a 21 Alcaldes de Chiapas, siempre y cuando se sumaran a las filas de Morena.

El periódico recabó varios testimonios que aseguran que la intervención de Pío López Obrador y del secretario de Gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, fue fundamental para que los alcaldes chiapanecos se sumaran al proyecto encabezado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, militante de Morena.

Durante su conferencia de prensa matutina de ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó la publicación del rotativo, al asegurar que "habría que probarlo", e insistió que nadie de su familia o alguien vinculado a él, puede cometer algún acto de corrupción o de nepotismo.

"Además, no solo no deben, sino que caería en la esfera del derecho penal y serían juzgados", afirmó el mandatario nacional, quien recordó que existe un memorándum fechado el 13 de junio del 2019, en el que ordenó a funcionarios no permitir gestiones de ninguno de sus familiares para su beneficio o para "sus recomendados".

"Les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Eso incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante", ordena en el memorándum.

El documento señala, también, que "los funcionarios públicos no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie [...] ni siquiera de recibirlos en las oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada".

El político tabasqueño señaló que lo dicho por Reforma "como que pinta para calumnia, por aquello que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces está mal que familiares, amigos, tomen esas decisiones [...] pero hay que ver si es cierto", insistió.

Por su parte, Pío López Obrador incursionó en la política en 1989, cuando participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y en 2006 fue el coordinador de campaña de López Obrador en Chiapas. En 2014, ya con Morena, se le encomendó el liderazgo de dicho instituto político en Chiapas, cargo que compartió con su hermano José Ramiro.

Con información de Animal Político.