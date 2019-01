Afirma testigo que El Chapo pagÃ³ a PeÃ±a Nieto 100 millones de dÃ³lares en sobornos

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera habría pagado al entonces Presidente Enrique Peña Nieto 100 millones de dólares, aseguró hoy Alex Cifuentes, uno de los testigos que los fiscales llevaron al juicio contra el capo sinaloense.

El juicio que se sigue contra "El Chapo" ha generado información en la que se revela vínculos entre el crimen organizado y altos mandos del Gobierno mexicano.

Cifuentes ya había declarado sobre el trabajo que desempeñaba en el círculo de Joaquín Guzmán Loera, en el que se describía como su secretario particular.

Eso le habría permitido estar muy cerca del líder del narcotráfico en México y conocer a detalle algunas de sus operaciones.

Hoy, entre otras cosas, ha dicho que "El Chapo" pagó 100 millones de dólares en soborno al entonces Presidente Enrique Peña Nieto y de inmediato, la Corte suspendió el juicio por un receso de 15 minutos.

Esto es relatado por el periodista del diario The New York Times, Alan Feuer, que en Twitter ha dado cuenta todos los detalles que se siguen en el juicio.

"Mr. Guzman paid a bribe of $100 million to President Pena Nieto?" Chapo's lawyer, Jeff Lichtman, asked the witness.

"Yes," Mr. Cifuentes said.