AMLO asegura que oficialmente MÃ©xico ya no estÃ¡ en guerra contra el narcotrÃ¡fico

AMLO asegura que oficialmente México ya no está en guerra contra el narcotráfico

Vamos a construir la paz, expresa en la conferencia de esta mañana

Noroeste / Redacción

"Oficialmente ya no hay guerra [contra el narcotráfico]. Nosotros queremos la paz, vamos a construir la paz", afirmó este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, donde abundó que el gobierno que encabeza promueve una nueva política de lucha contra el crimen organizado.

El Mandatario federal señaló que en su administración no se ha detenido a grandes capos "porque esa no es nuestra función principal", sino la de "garantizar la seguridad pública", que "es lo que me importa: bajar el número de homicidios, el número de robos, que no haya secuestros", dijo.

"Eso es lo fundamental, no lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada [...] Ya no es la política de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad y que podamos disminuir el numero de homicidios diarios", indicó el Presidente.

López Obrador agregó que durante la reunión diaria con su gabinete de seguridad recibió este día el reporte de que sólo hubo 54 homicidios en las últimas horas a nivel nacional, cuando el promedio a su llegada al poder estaba por encima de ochenta.

CAPOS DETENIDOS EN EL GOBIERNO DE EPN

La administración del Presidente Enrique Peña Nieto capturó a 108 de los 122 "objetivos prioritarios", supuestos criminales que fueron enlistados por ser considerados de alta peligrosidad y los principales generadores de violencia en el País.

Todos ellos forman parte de la estructura de seis cárteles del narcotráfico, dos bandas de secuestradores, una de trata de personas y una de tráfico de personas, por los que se ofrecían recompensas que iban desde los 10 a los 30 millones de pesos a quien brindara información para su localización o captura.

Entre los supuestos criminales más buscados que fueron detenidos o resultaron muertos durante la pasada administración Federal, están Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo", ex líder del Cártel de Sinaloa; y Vicente Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy", ex líder del Cártel de Juárez.

Otros detenidos o abatidos son Luis Fernando Sánchez Arellano, alias "El Ingeniero", ex líder del Cártel de Tijuana; así como Héctor Beltrán Leyva, "El H", de la organización homónima; Miguel Treviño Morales, "El Z-40", de los Zetas; y Nazario Moreno González, "El Chayo", de Los Caballeros Templarios.

Además de Gonzalo Inzunza Inzunza, alias "El Macho Prieto", del Cártel de Sinaloa; Pablo Jaime Castrejón, "La Marrana", de la Familia Michoacana; y Dioniso Loya Plancarte, "El Tío", de Los Caballeros Templarios.

También, Mario Armando Ramírez Treviño, "El X-20", del Cártel del Golfo; el sinaloense Juan José Esparragoza Monzón, "El Negro"; y Francisco Javier Hernández García, "El Panchito", miembro del Cártel de los Beltrán Leyva, a quien se le adjudicó una alianza con Los Zetas para enfrentar a otras organizaciones criminales.

Además de la detención de Dámaso López Núñez, alias "El Licenciado", y de Dámaso López Serrano, "El Mini Lic", padre e hijo.