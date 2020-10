Ana Fernanda Loaiza Esquivias, un orgullo mazatleco que supera fronteras

La porteña integra el equipo de la década de tenis femenil de la Universidad Estatal de Sacramento

Carlos Robles

MAZATLÁN._ En un orgullo porteño se convirtió la tenista mazatleca Ana Fernanda Loaiza Esquivias, al ser reconocida con el título de Jugadora de la Década por parte de la Universidad Estatal de Sacramento.

Una enorme satisfacción es la que sintió Loaiza Esquivias al enterarse que forma parte del equipo de la década de su universidad, pues es una forma de ver reflejado de manera positiva todo su trabajo y sacrificio a lo largo de su paso en dicha institución.

“Para mí es un honor ser parte de este equipo, también es el reconocerme por tantos años de dedicación al deporte y de sacrificios, de entrenamientos, de dejar de ir a eventos sociales por estar entrenando y que todo al final vale la pena”, dijo Loaiza.

“El trabajo duro, al final tiene sus recompensas y ese reconocimiento se sintió muy bien, muy bonito”.

Para Ana Fernanda, el que se le hiciera dicho reconocimiento pese a haberse graduado en el 2018 fue una grata experiencia pues considera que el tomársele en cuenta habla del buen desempeño que tuvo y quedó plasmado.

“Es un reconocimiento que se siente bien porque a pesar de que ya me gradué hace 2 años, que durante este año se me haya reconocido y me tomen en cuenta como una de las mejores de la década, es muy bonito”.

Sin embargo, la joven mazatleca reconoce que el camino hasta este punto de su vida no fue sencillo, pues el llegar a un país nuevo y desarrollarse personal, deportiva y académicamente fue un reto al que tuvo que enfrentarse.

“Yo llegué a la Universidad de Sacramento en el 2014, ahí estudié mi carrera y estuve en el equipo representativo de tenis, y al principio fue difícil, llegar a otra cultura, otro país y convives con personas de todos lados.

“El tenis ya en la universidad forma parte de un trabajo, pues vas a clases y en las tardes es ir a entrenar sí o sí, pues te pueden quitar la beca, por lo que ya es un proceso más formal al que se está acostumbrado”.

Disciplina, fundamental

Uno de los factores que influyó mucho en Loaiza para poder adaptarse a la forma de trabajar en su llegada a dicha institución fue la disciplina que aprendió en su paso como tenista en el puerto, donde su papá, Arturo Loaiza, se la arraigó desde el principio.

“Pienso que la disciplina que yo traía de Mazatlán me ayudó mucho, el entrenar con mi papá, pues él tiene una academia y siempre se ha enfocado mucho en la disciplina con sus estudiantes.

“Por eso, el seguir ese camino y tener esa experiencia, me ayudó mucho al llegar a otro país. Competir y que te vaya bien en el ámbito deportivo y académico es muy satisfactorio, fue la mejor experiencia que he tenido hasta ahorita”.

Forja su camino

Ana Fernanda tuvo la oportunidad de participar en sus inicios en competencias pertenecientes a la Federación Internacional de Tenis, donde se fue forjando en su camino dentro del tenis profesional.

“Es muy padre porque compites contra jugadoras de alto nivel, y el medirte y ver qué tan cerca o lejos estás de su nivel, es muy motivante porque quieres jugar siempre lo mejor posible.

“Esa naturaleza competitiva siempre hace querer ganar y al mismo tiempo, esto te inspira a nuca dejar de entrenar y trabajar duro para tener un buen nivel tenístico”.

Así pues, Loaiza expresó que el formarse en el tenis desde pequeña le permitió a poder nivelar la escuela y el deporte, lo cual le ha permitido seguir ese camino hasta la actualidad.

No deja el tenis de lado

Actualmente, Ana Fernanda se desempeña como encargada del área de Recursos Humanos de una clínica perteneciente a un centro de fertilidad en Mexicali, Baja California.

Sin embargo, su pasión por el tenis le ha permitido continuar su camino desarrollándose en esta disciplina, impartiendo algunas horas de clases a jóvenes tenistas, lo cual lo hace como un pasatiempo.

Asimismo, considera que su prioridad no se encuentra en el dedicarse completamente a impartir clases de tenis, pero no es una idea que descarta para algún futuro.

“Estoy dando clases de tenis, en menos horas, pero lo estoy haciendo porque me gusta, lo considero como un pasatiempo. Ahorita no es mi prioridad, pero si en un futuro se presenta una buena oportunidad, la tomaría”.

Bicampeona nacional y MC

En su largo trayecto como tenista, la joven mazatleca consiguió obtener distintos títulos en su paso dentro de la Universidad Estatal de Sacramento, pero ya en su paso profesional, recientemente se coronó campeona del Campeonato Nacional de Tenis de Guadalajara (2019) y del Campeonato Nacional de Tenis de la Ciudad de México (2020).

Del mismo modo, otro de sus grandes logros obtenidos en el último año fue el ámbito académico, pues es recién egresada de la Maestría en Administración de Negocios, la cual cursó en el Tecnológico de Monterrey.