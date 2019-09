Antonio Brown anuncia su retiro de la NFL luego de perder contrato con Nike y salir de los Patriots

MASSACHUSETTS._ Antonio Brown dice que terminó con la NFL. A través de Twitter el ex receptor de los New England Patriots dice: “Ya no jugará en la NFL”. Luego pasó a disparar a otras personas en el futbol que han sido acusadas de mala conducta sexual.

Incluidos entre ellos: el propietario de los Patriots, Robert Kraft, quien fue arrestado por tráfico sexual en una sala de masajes de Florida. No ha sido castigado. “Diferentes golpes diferentes personas claramente”, escribió Brown.

Otro objetivo fue el compañero de equipo de Brown en los Steelers, Ben Roethlisberger, quien fue suspendido por cuatro juegos luego de ser acusado dos veces de agresión sexual. “4 juegos para el mundo loco del Big Ben ya terminé”, tuiteó Brown en una captura de pantalla de un artículo sobre la investigación.

Uno de los receptores más prolíficos de la NFL durante una década, Brown fue cambiado de Pittsburgh y liberado en Oakland después de que sus travesuras fuera del campo se volvieron demasiado para esos equipos. Los Patriots lo firmaron de todos modos, y sólo unos días después, una mujer presentó una demanda civil en Florida acusándolo de violación. Jugó en un juego, luego fue liberado después de que el equipo se enteró de que trató de intimidar a una segunda mujer que lo acusó de mala conducta sexual.

El primer tuit de Brown el domingo parecía indicar una pelea por su bono de firma de 9 millones de dólares, que se dirige a una queja sindical.

El primer pago de la bonificación se debió el lunes, y los Patriots no han pagado. El equipo está intentando anular el trato y retener el dinero, incluso después de jugarlo en un juego después de conocer dos acusaciones separadas de conducta sexual inapropiada, una de ellas incluyendo una denuncia de violación.

Brown también había sido garantizado 29 millones de dólares por los Raiders.

“Ya no jugaré en la @NFL”, escribió. “Estos propietarios pueden cancelar los tratos y hacer lo que quieran en cualquier momento, veremos si la @NFLPA los responsabiliza porque pueden anular las garantías en cualquier momento que pasen 40m 2 meses para ver si pagan”.

Will not be playing in the @NFL anymore these owners can cancel deals do whatever they want at anytime we will see if the @NFLPA hold them accountable sad they can just void guarantees anytime going on 40m 2 months will see if they pay up !